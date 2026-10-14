Tödlicher Horror-Crash: Lkw kracht in zwei Autos

Für einen 36-jährigen Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.

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Schwerer Unfall auf der Inntalautobahn bei Silz: Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr in einer Baustelle zu einem heftigen Crash. Ein türkischer Lkw-Lenker (62) geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines Österreichers (36). Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen die Lärmschutzwand geschleudert.

Frau ebenfalls in Unfall verwickelt

Auch der Wagen einer 38-jährigen Österreicherin, die hinter dem ersten Pkw unterwegs war, wurde vom Lastwagen erfasst und mitgeschleift. Der 36-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit einer Bergeschere befreien. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Lkw-Fahrer und die Frau konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen retten beziehungsweise wurden von Ersthelfern versorgt. Beide kamen mit dem Roten Kreuz in die Innsbrucker Klinik.

Tödlicher Unfall Silz Tirol 36-Jähriger stirbt © FF Silz

Autobahn drei Stunden gesperrt

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A12 blieb im betroffenen Bereich von 17 bis 20 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Bundesstraße umgeleitet, was erhebliche Staus zur Folge hatte. Warum der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.