Gold&Co. zelebriert "The Golden Age"

Das österreichische Familienunternehmen Gold&Co. lud am Freitag, 16. Oktober, zum vierten GoldConnected im Wiener Schloss Cobenzl ein. Das Event stand im Zeichen der 1920er-Jahre.

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Unter dem Motto "The Golden Age – Die goldenen 20er" versammelte das Unternehmen Partner, Kunden, Freunde und Branchen-Prominente. Durch den Abend führte Moderatorin Petra Rubin, während unter den Gästen Vertreter von Münze Österreich, C-Hafner, Argor Heraeus, Heimerle & Meule sowie der Europarat und Profilerin Patrizia Staniek zu finden waren.

Video zum Thema "Gold connected": So golden wurde gefeiert © oe24

Gold Connected © Gold Connected

Unterhaltung im Zwanziger-Jahre-Stil

Für die passende Atmosphäre sorgten kostümierte Models, Zauberer, eine Champagner-Pyramide und ein Showelement mit einer "Dita-von-Teese"-Doppelgängerin. Zu den Highlights zählten Auftritte von "Cirque Rouge"-Tänzerinnen, Live-Musik, DJ-Beats sowie eine Feuer-Performance auf einer Elefantenattrappe. Über 300 Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden im Wiener Schloss.

Gold Connected © Gold Connected

Finanzwissen und neue Impulse

Neben dem Feiern bildeten wirtschaftliche Stabilität und das Thema "Female Financial Intelligence" inhaltliche Schwerpunkte. Gold&Co.-Gründer Mag. Walter Hell-Höflinger hob die Bedeutung finanzieller Bildung für Frauen und die Rolle von Gold als Sachwert in der Vermögensstrategie hervor. Zudem ging es um die Erkennung von Goldfälschungen, wozu Hell-Höflinger sein Fachbuch "The Gold You Trust" verfasst hat.

Walter Hell-Höflinger © Gold Connected

Premiere des hauseigenen Magazins

Ein Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen Gold&Co. Magazins. Die erste Ausgabe widmet sich Themen wie globalen Goldpreisentwicklungen, Investmenttrends, Gold in der Raumfahrt und Medizin sowie Blockchain und Altgold-Recycling. Es soll Orientierung bieten und komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich aufbereiten.