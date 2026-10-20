Goldene Zwanziger
Gold&Co. zelebriert "The Golden Age"
Unter dem Motto "The Golden Age – Die goldenen 20er" versammelte das Unternehmen Partner, Kunden, Freunde und Branchen-Prominente. Durch den Abend führte Moderatorin Petra Rubin, während unter den Gästen Vertreter von Münze Österreich, C-Hafner, Argor Heraeus, Heimerle & Meule sowie der Europarat und Profilerin Patrizia Staniek zu finden waren.
"Gold connected": So golden wurde gefeiert
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Unterhaltung im Zwanziger-Jahre-Stil
Für die passende Atmosphäre sorgten kostümierte Models, Zauberer, eine Champagner-Pyramide und ein Showelement mit einer "Dita-von-Teese"-Doppelgängerin. Zu den Highlights zählten Auftritte von "Cirque Rouge"-Tänzerinnen, Live-Musik, DJ-Beats sowie eine Feuer-Performance auf einer Elefantenattrappe. Über 300 Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden im Wiener Schloss.
Finanzwissen und neue Impulse
Neben dem Feiern bildeten wirtschaftliche Stabilität und das Thema "Female Financial Intelligence" inhaltliche Schwerpunkte. Gold&Co.-Gründer Mag. Walter Hell-Höflinger hob die Bedeutung finanzieller Bildung für Frauen und die Rolle von Gold als Sachwert in der Vermögensstrategie hervor. Zudem ging es um die Erkennung von Goldfälschungen, wozu Hell-Höflinger sein Fachbuch "The Gold You Trust" verfasst hat.
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Premiere des hauseigenen Magazins
Ein Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen Gold&Co. Magazins. Die erste Ausgabe widmet sich Themen wie globalen Goldpreisentwicklungen, Investmenttrends, Gold in der Raumfahrt und Medizin sowie Blockchain und Altgold-Recycling. Es soll Orientierung bieten und komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich aufbereiten.
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