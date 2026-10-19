EU plant neue Regeln fürs Geldabheben

Die Europäische Union arbeitet an einer umfassenden Reform des Bargeldzugangs und der Zahlungsdienste. Künftig sollen Bürger direkt im Supermarkt oder beim Bäcker Bargeld abheben können – ganz ohne dafür zwingend einen Einkauf tätigen zu müssen.

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Bargeld bleibt für viele Menschen im Alltag unverzichtbar, doch das Ausdünnen von Bankfilialen und Geldautomaten erschwert vielerorts die Versorgung. Um dem entgegenzuwirken, haben sich das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten Ende November 2025 im Rahmen einer vorläufigen Einigung auf ein neues Regelwerk für Zahlungsdienste verständigt. Ziel der Initiative ist es, den Zugang zu Bargeld spürbar zu erleichtern und gleichzeitig versteckte Kosten für Konsumenten einzudämmen.

Besonders in ländlichen Regionen, in denen in den vergangenen Jahren zahlreiche Bankomat-Standorte aufgelassen wurden, soll die Neuregelung Abhilfe schaffen. Bürger müssen künftig nicht mehr weite Wege zurücklegen, um an Scheine zu gelangen, sondern können alltägliche Wege im Ort nutzen. Die Verordnung befindet sich derzeit im Gesetzgebungsprozess der europäischen Institutionen, weshalb die neuen Vorgaben erst nach dem formalen Abschluss verbindlich in Kraft treten.

Die wichtigsten Neuerungen der EU-Bargeldreform im Überblick

Das geplante Gesetzespaket bringt konkrete Verbesserungen für Bankkunden und den Einzelhandel:

Bargeld ohne Mindesteinkauf: Konsumenten können in Supermärkten, Drogerien oder Bäckereien Bargeld erhalten, ohne Waren kaufen zu müssen.

Konsumenten können in Supermärkten, Drogerien oder Bäckereien Bargeld erhalten, ohne Waren kaufen zu müssen. Klare Obergrenze: Für solche Abhebungen im Handel sieht der Entwurf ein Limit von bis zu 150 Euro pro Vorgang vor.

Für solche Abhebungen im Handel sieht der Entwurf ein Limit von bis zu 150 Euro pro Vorgang vor. Hohe Sicherheitsstandards: Die Auszahlung im Geschäft erfordert eine verlässliche Verifizierung, beispielsweise per Karte und PIN-Eingabe.

Die Auszahlung im Geschäft erfordert eine verlässliche Verifizierung, beispielsweise per Karte und PIN-Eingabe. Freiwilligkeit für Händler: Kein Geschäft wird gesetzlich gezwungen; die Auszahlung erfolgt freiwillig und richtet sich nach dem Kassenbestand.

Kein Geschäft wird gesetzlich gezwungen; die Auszahlung erfolgt freiwillig und richtet sich nach dem Kassenbestand. Vorab-Transparenz am Bankomaten: Alle anfallenden Entgelte und Wechselkursaufschläge müssen vor der Bestätigung am Display aufscheinen.

Volle Kostentransparenz an allen Bankomaten

Ein zentraler Pfeiler des Reformvorhabens widmet sich den Gebühren an Geldautomaten. Wer Bargeld an einem Terminal abhebt, das nicht von der eigenen Hausbank betrieben wird, erlebt mitunter böse Überraschungen bei den Spesen. Die neuen Vorgaben verpflichten Betreiber dazu, sämtliche Kosten klar und unmissverständlich anzuzeigen, bevor der Kunde die Transaktion endgültig freigibt.

Dies betrifft insbesondere auch Auszahlungen in Fremdwährungen, bei denen intransparente Wechselkursaufschläge bisher häufig zu einer spürbaren Verteuerung führten. Verbraucher erhalten so rechtzeitig die Kontrolle über ihre Ausgaben zurück und können den Vorgang bei zu hohen Kosten jederzeit abbrechen.

Gesetzgebungsverfahren noch nicht final abgeschlossen

Obwohl die politische Verständigung Ende November 2025 einen entscheidenden Durchbruch darstellt, gilt die Neuerung noch nicht mit sofortiger Wirkung. Die europäischen Organe müssen den Gesetzestext in den kommenden Monaten final ausarbeiten und rechtlich verabschieden. Bis zur formellen Gültigkeit bleiben die bestehenden Bestimmungen für Abhebungen und Bankomatspesen in Kraft. Verbraucherschützer werten die Einigung dennoch als wichtigen Meilenstein zur langfristigen Sicherung des Bargelds in ganz Europa.