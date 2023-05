Wegen Lärm: Nachbar schoss auf Bauarbeiter

Die Kripo ermittelt nun gegen den Steirer wegen versuchten Mordes.

Steiermark. Ein seit mehreren Jahren nicht enden wollender Nachbarschaftsstreit zwischen dem 61-Jährigen und seinen beiden Nachbarn (beide 59 Jahre alt) in Stadl an der Mur (Bezirk Murau) eskalierte am Sonntag völlig:

Der Ältere fühlte sich öfters über den Lärm auf seinem Nachbargehöft gestört. Vergangenen Freitag beschwerte sich der Steirer erneut über den „Krach“ und bedrohte die beiden verhassten Anrainer mit dem Umbringen. Zwei Tage später führte ein 29-jähriger Arbeiter Sägearbeiten auf dem Grundstück des Duos durch. Der 61-Jährige ging zum „Lärmerreger“, begann eine Diskussion und entfernte sich wieder.

Anwohner riss den Wut-Schützen zu Boden

Wenig später kam der rabiate Mann zurück und zielte mit einer geladenen Pistole auf den 29-Jährigen. Einer der 59-Jährigen bemerkte den Bewaffneten und riss ihn mit aller Kraft zu Boden.

Dem Schützen gelang es dennoch, einen Schuss in Richtung des Arbeiters abzufeuern. Dieser verfehlte das Opfer zum Glück knapp. Der völlig Betrunkene wurde von den Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und schließlich verhaftet. Die Schusswaffe sowie eine leere Munitionshülse wurden sichergestellt.