Lufthansa verabschiedet Kult-Flieger

Nach 23 Jahren ist Schluss: Lufthansa hat ihren letzten Airbus A340-600 aus dem Linienverkehr verabschiedet. Der letzte Flug führte von Washington nach Frankfurt.

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Am Montag landete Flug LH419 nach acht Stunden und fünf Minuten am Frankfurter Flughafen. An Bord der Maschine mit der Kennung D-AIHW waren 267 Passagiere und 15 Crewmitglieder. Zahlreiche Flugzeugfans warteten bereits am Flughafen auf die letzte Landung. Im Flugzeug gab es langanhaltenden Applaus, alle Passagiere erhielten ein eigens gestaltetes Abschiedsbüchlein.

Gesteuert wurde der letzte Flug von Francesco Sciortino, Mitglied des Bereichsvorstands von Lufthansa Airlines und Hubmanager Frankfurt. Er selbst flog den A340-600 über viele Jahre.

"Ich bin dankbar dafür, dass dieses Flugzeug in 23 Jahren mehr als 40 Millionen Gäste sicher quer über den Globus geflogen hat", sagte Sciortino. Gleichzeitig freue sich das Unternehmen auf die nächste Generation von Flugzeugen.

Einst das längste Verkehrsflugzeug der Welt

Lufthansa übernahm den ersten Airbus A340-600 am 25. November 2003. Mit einer Länge von 75,30 Metern galt das Flugzeug damals als längstes Verkehrsflugzeug der Welt. Zu den ersten Zielen im Streckennetz gehörten Buenos Aires und Santiago de Chile.

Insgesamt betrieb Lufthansa 24 Maschinen dieses Typs. Der A340-600 war auch bei besonderen Einsätzen dabei: Er unterstützte unter anderem die Klimaforschung im CARIBIC-Projekt und brachte die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2014 nach Brasilien.

Diese Flugzeuge kommen jetzt

Der Abschied ist Teil der größten Flottenmodernisierung in der Geschichte des Unternehmens. Neben dem A340-600 sollen bis 2027 auch der Airbus A340-300, der Airbus A330-200 und die Boeing 747-400 ausgemustert werden.

Ersetzt werden die älteren Maschinen unter anderem durch Airbus A350-1000 und Boeing 777-9. Laut Herstellerangaben verbrauchen die neuen Flugzeuge rund 30 Prozent weniger Kerosin und verursachen entsprechend weniger Emissionen. Auch 18 Boeing 787-9 sind bereits im Einsatz, elf weitere sollen bis 2027 ausgeliefert werden.

70 Prozent der Flotte bis 2028 erneuert

Bis 2028 sollen voraussichtlich 70 Prozent der Lufthansa-Langstreckenflotte aus Flugzeugen der nächsten Generation bestehen. Neben geringerem Verbrauch verspricht sich die Airline davon mehr Komfort für die Passagiere.

Mit dem letzten kommerziellen Flug des A340-600 endet damit ein wichtiges Kapitel der Lufthansa-Geschichte. Die Zukunft gehört zunehmend leiseren und effizienteren Maschinen.