Goldpreis rutscht erstmals wieder unter 4.000 Dollar

Erstmals seit Ende Juli ist der weltweite Goldpreis wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen.

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Das Edelmetall verliert etwas von seinem Glanz. reitagfrüh wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise zu knapp 3.987 US-Dollar (3.558,23 Euro) gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten, melden Agenturen.

Der "sichere Hafen" wankt

Nach dem Drohnen-Angriff der jemenitischen Houthi-Miliz auf ein riesiges saudi-arabisches Ölfeld explodieren die Spritpreise. Die Sorge ist, dass die Notenbanken die Zinsen jetzt radikal erhöhen könnten, um die Inflation zu stoppen.

Der "Sichere Hafen" wankt, da das Edemetall keine Zinsen einbringt. Weil zurzeit auch die Tech-Aktien an der Wall Street massiv einbrechen, brauchen die Zocker und Großanleger jetzt schnell Cash. Sie verkaufen ihr Gold im großen Stil, um die schmerzhaften Verluste bei ihren Aktien-Geschäften auszugleichen und ihre Broker zu bezahlen.

Finanz-Experte Christopher Wong vom Finanzdienstleister Oversea-Chinese Banking Corporation warnt: Die Angst vor der Inflation und das weltweite Chaos an den Märkten lasten derzeit schwerer auf dem Goldpreis als alles andere. Die große Gold-Rallye macht erst einmal Pause!