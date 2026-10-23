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Das sind die Gründe

Goldpreis rutscht erstmals wieder unter 4.000 Dollar

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Erstmals seit Ende Juli ist der weltweite Goldpreis wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen.
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Das Edelmetall verliert etwas von seinem Glanz. reitagfrüh wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise zu knapp 3.987 US-Dollar (3.558,23 Euro) gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten, melden Agenturen.

Der "sichere Hafen" wankt

Nach dem Drohnen-Angriff der jemenitischen Houthi-Miliz auf ein riesiges saudi-arabisches Ölfeld explodieren die Spritpreise. Die Sorge ist, dass die Notenbanken die Zinsen jetzt radikal erhöhen könnten, um die Inflation zu stoppen.

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Der "Sichere Hafen" wankt, da das Edemetall keine Zinsen einbringt. Weil zurzeit auch die Tech-Aktien an der Wall Street massiv einbrechen, brauchen die Zocker und Großanleger jetzt schnell Cash. Sie verkaufen ihr Gold im großen Stil, um die schmerzhaften Verluste bei ihren Aktien-Geschäften auszugleichen und ihre Broker zu bezahlen.

Finanz-Experte Christopher Wong vom Finanzdienstleister Oversea-Chinese Banking Corporation warnt: Die Angst vor der Inflation und das weltweite Chaos an den Märkten lasten derzeit schwerer auf dem Goldpreis als alles andere. Die große Gold-Rallye macht erst einmal Pause!

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