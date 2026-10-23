Finger weg von diesen Forellenfilets

Alarm bei Lidl: Diese Forellenfilets wurden jetzt vom Hersteller zurückgerufen, es besteht Gefahr von Listerien.

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Der Lieferant Danforel A/S zieht die "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur" (125g-Packung) mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 aus dem Verkehr.

Finger weg von diesen Fischen

Grund dafür: Bei Stichproben wurden gefährliche Listerien-Bakterien im Fisch entdeckt. Die Bakterien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen. Für Schwangere, Babys, Senioren und Kranke kann der Verzehr sogar richtig gefährlich werden.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" des Lieferanten Danforel A/S mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 betroffen.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.