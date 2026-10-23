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Listerien

Finger weg von diesen Forellenfilets

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Zwei Packungen Nautica Regenbogen-Forellenfilets, Sorte Natur und Pfeffer, je 125 g.
© Lidl Österreich GmbH
Alarm bei Lidl: Diese Forellenfilets wurden jetzt vom Hersteller zurückgerufen, es besteht Gefahr von Listerien.
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Der Lieferant Danforel A/S zieht die "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur" (125g-Packung) mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 aus dem Verkehr.

Finger weg von diesen Fischen

Grund dafür: Bei Stichproben wurden gefährliche Listerien-Bakterien im Fisch entdeckt. Die Bakterien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen. Für Schwangere, Babys, Senioren und Kranke kann der Verzehr sogar richtig gefährlich werden.

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Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" des Lieferanten Danforel A/S mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 betroffen.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

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