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Graz-Karlau

Häftling attackierte Wärter mit Glasscherbe am Hals!

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© APA/ Sommer
Blutiger Vorfall in der Justizanstalt Graz-Karlau: Ein Insasse des Maßnahmenvollzugs lockte einen Wachebeamten in die Falle und attackierte ihn mit einer präparierten Glasscherbe.
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Stmk. Zu den dramatischen Ereignissen in der JA Karlau kam es laut Polizei am frühen Donnerstagnachmittag um 13.10 Uhr: Nachdem er durch eine Sprechanlage zu einem Insassen gerufen worden war, begab sich ein 33-jähriger Justizwachebeamter in die Zelle eines gleichaltrigen Delinquenten im Maßnahmenvollzug, der offenbar geplant hatte, auf den Wärter loszugehen.

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Denn der Häftling ging mit einer offenbar eigens mit einem Gummizug als Griffschutz präparierten Glasscherbe auf den Wachebeamten.

Der Justizbedienstete, der mit einer Stichschutzweste ausgestattet war, erlitt eine Schnittverletzung im Halsbereich, die als  "mittelgradig bis schwer" einzustufen ist. Andere Wachebeamte schritten ein und halfen dem Verletzten und konnten gleichzeitig den Angreifer überwältigen und sichern. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

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