Hier wird Kabarettist Gunkl seine Haftstrafe absitzen

Nach dem aufsehenerregenden Missbrauchsprozess muss der bekannte Kabarettist Günther "Gunkl" Paal für drei Jahre unbedingte Haft hinter Gitter. Als wahrscheinlichster Haftort gilt die Justizanstalt Sonnberg in Niederösterreich, die über eine spezialisierte Abteilung für Sexualstraftäter verfügt.

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Das Urteil am Landesgericht schlug hohe Wellen: Statt der von der Verteidigung erhofften bedingten Strafe verhängte das Gericht eine dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe gegen den Künstler. Günther Paal wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen sowie des Besitzes und der Weitergabe von Missbrauchsmaterial schuldig gesprochen. Das Urteil sorgte für großes Aufsehen in der österreichischen Kulturszene, da der Kabarettist über Jahrzehnte hinweg ein breites Publikum erreichte.

Sobald der Richterspruch Rechtskraft erlangt – womit innerhalb von drei Tagen gerechnet wird –, laufen die bürokratischen Rädchen der Justiz an. Derzeit befindet sich der Verurteilte noch auf freiem Fuß. Die Aufforderung zum Strafantritt wird ihm postalisch zugestellt. Dieser verwaltungsrechtliche Ablauf nimmt erfahrungsgemäß zwischen einer Woche und mehr als einem Monat in Anspruch. Nach Erhalt des behördlichen Schreibens verbleiben dem Künstler genau 30 Tage Zeit, um die Haftstrafe anzutreten.

Wasserschloss Sonnberg als wahrscheinlichster Unterbringungsort

Mit der formellen Zustellung erfährt Paal auch die zuständige Justizanstalt. Alles deutet auf Sonnberg bei Hollabrunn hin. Die Einrichtung in einem historischen Wasserschloss bietet Platz für rund 350 männliche Häftlinge und weist eine wichtige Besonderheit auf: Es existiert ein eigener Behandlungsschwerpunkt für Sexualstraftäter inklusive engmaschiger Betreuung.

Eigene Abteilung mit psychologischer und psychotherapeutischer Betreuung

Schutz vor Übergriffen, denen diese Insassengruppe in herkömmlichen Haftanstalten oft ausgesetzt ist

Gezielte Behandlungsangebote zur Rückfallprävention

Strukturierter Tagesablauf mit geregelter Arbeitspflicht

Arbeitsalltag zwischen Gärtnerei und Werkstätten

Für arbeitsfähige Strafgefangene gilt im österreichischen Strafvollzug eine generelle Arbeitspflicht, die auch für Günther Paal greifen wird. Auf dem Areal der Justizanstalt Sonnberg befindet sich unter anderem eine zwei Hektar große Gärtnerei, in der Insassen Gemüse und Zierblumen kultivieren. Daneben verfügt der Betrieb über Werkstätten, Großküche, Wäscherei und einen angeschlossenen Pferdeeinstellbetrieb. Da Paal privat als ambitionierter Hobby-Schmied gilt, käme für ihn neben Gartenarbeiten auch eine Beschäftigung in den Anstaltswerkstätten infrage.

Für die Freizeitgestaltung stehen den Gefangenen Fitnessräume, ein Turnsaal, eine Bibliothek sowie im Außenbereich sogar ein eigener Beachvolleyballplatz zur Verfügung. Gesetzlich wäre eine bedingte Entlassung bei einer dreijährigen Freiheitsstrafe frühestens nach der Hälfte der Zeit, also nach 18 Monaten, denkbar. Insider aus dem Justizvollzug verweisen jedoch auf die strenge Praxis in Sonnberg: Es wird davon ausgegangen, dass der Verurteilte mindestens zwei Jahre absitzen muss, bevor über eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung oder den Umstieg auf eine elektronische Fußfessel entschieden werden kann.