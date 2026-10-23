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Lange Geschichte

Gewusst? SO lange gibt es die Zeitumstellung

Maria Kobetic
von
© Getty Images
Die Geschichte der Zeitumstellung: Wann und warum sie überhaupt eingeführt wurde.
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Seit Jahren diskutieren wir über eine Ende der Zeitumstellung. Wenn es nach Österreich ginge, würden wir dauerhaft bei der Sommerzeit bleiben. Es muss aber eine EU-weite Lösung her - und das zieht sich! 27 Mitgliedsstaaten sollen sich auf eine Zeitzone einigen ...

Die Sommerzeit kam und ging

Auf die Frage, seit wann wir die Zeitumstellung überhaupt haben, gibt es mehrere Antworten. Denn sie wurde mehrmals eingeführt und wieder abgeschafft. Ursprünglich wurde sie eingeführt, um die Rüstungsindustrie zu unterstützen.

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Von der Idee zur Umsetzung

Fangen wir am Anfang an: 1907 hatte Will Willett, ein britischer Bauunternehmer und Immobilienentwickler, die Idee der Einführung einer Sommerzeit. Damals verfasste er ein Pamphlet mit dem Titel "The Waste of Daylight" - über die Verschwendung des Tageslichts. Er rechnete aus, dass man Millionen sparen kann, wenn es am Abend später dunkel wird.

Pech für Will: Er erlebte die Umsetzung seiner Vision nicht mehr. Er starb 1915 an der Grippe. Erst ein Jahr später führten die ersten Länder die Sommerzeit ein. Es war allerdings nicht Großbritannien, die Heimat von Willett, der als Erfinder der Zeitumstellung gilt: Deutschland griff die Idee als erstes europäisches Land während des Ersten Weltkriegs auf und führte am 30. April 1916 die Sommerzeit ein. Österreich-Ungarn folgte am 1. Mai 1916. Weitere Länder zogen bald darauf nach.

Ein Hin und Her

Die Idee war, die Materialschlachten des Krieges zu unterstützen, indem man weniger künstliches Licht benötigt und Kohle für die Rüstungsindustrie spart. Als der Krieg 1918 endete, wurde auch die Sommerzeit wieder abgeschafft. Daher spricht man auch von der "Friedenszeit". Mit dem Zweiten Weltkrieg kehrte die Zeitumstellung zurück. Diesmal hielt sie sich länger: Erst 1949 kehrte man dauerhaft zur Normalzeit, also der Winterzeit zurück.

Dann war eine Weile Ruhe: Die Ölkrise der 1970er-Jahre brachte die Sommerzeit zurück. Nachdem Frankreich und einige andere Länder 1976 anfingen, die Zeit während der hellen Sommermonate vorzustellen, folgten Deutschland und Österreich erst 1980.

Europäischer Fleckerlteppich

Es folgten ein paar chaotische Jahre, in denen nicht alle Länder umstellten und schon gar nicht alle zum gleichen Datum. Das wurde 1996 endlich vereinheitlicht - dank einer EU-Richtlinie. Seither leben wir mit der Zeitumstellung und hoffen, dass es irgendwann vorbei ist.

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