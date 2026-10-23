Wohin am Wochenende: 10 Events, die du nicht verpassen willst

Ein wunderbares Herbstwochenende steht vor der Tür: Von der Viennale bis zum Kürbisfest am Himmel gibt es viel zu erleben.

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Langweilig wird das Wochenende sicher nicht! Mit der Viennale ist gerade in Wien ein großes Filmfestival gestartet und bringt neben großartigen cineastischen Erlebnissen auch jede Menge Stars in die Bundeshauptstadt. Kino gibt es während der Viennale übrigens nicht nur abends: Mit den Frühstücksfilmen geht es schon am Vormittag los! Kino den ganzen Tag - ein Traum für alle Filmfans.

Herbst-Highlight

Wer seine Zeit lieber im Freien verbringt, könnte am Kürbisfest Am Himmel vorbeischauen. Dort warten tolle Erlebnisse rund um die beliebten Herbstfrüchte auf große und kleine Besucher:innen. Oder doch lieber zum Sicherheitsfest am Rathausplatz, wo die Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen die größte Sicherheitsschau des Landes präsentieren.

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Kürbisfest Am Himmel: Es gibt 200 Kürbissorten zu entdecken. Wer noch Halloween-Deko braucht, kann seinem Exemplar auch gleich eine Gruselfratze schnitzen. Dazu gibt es köstliche Schmankerl aus Kürbissen und die kleinen Gäste können Flugdrachen basteln - natürlich unter professioneller Anleitung. 24. bis 26. Oktober von 10 bis 18 Uhr, Oktogon Am Himmel, Himmelstraße 125, 1190 Wien. himmel.at

© Dominik Gruss

House of Banksy - An Unauthorized Exhibition in der METAStadt: Endlich macht die Ausstellung in Österreich Halt. Gezeigt werden mehr als 150 Motive des gefeierten Street-Art-Künstlers – darunter auch seine neuesten Arbeiten. Ab 23. Oktober, Dr.-Otto-Neurath Gasse 3, 1220 Wien. house-of-banksy.com

Viennale: Zum 64. Mal feiert Österreich sein größtes internationales Filmevent, zu dem Stars wie Isabelle Huppert oder Lars Eidinger anreisen. Zu den Highlights gehören "Die Blutgräfin" von Ulrike Ottinger, James Grays Mafia-Thriller "Paper Tiger" und "The Loneliest Man in Town", ein Porträt über den Wiener Bluesmusiker Al Cook. Täglich bis 3. November, Infos und Tickets unter viennale.at.

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Vintage Designer Pop-Up: Zum dritten Mal gibt es den Charity-Flohmarkt mit rund 4.500 Designer-Teilen von Not Another Concept Store und der Volkshilfe Wien. Der Erlös geht an die TAV Betriebe der Volkshilfe Wien. 23. und 24. Oktober, Gumpendorfer Straße 36, 1060 Wien.

Sven Väth @ Grelle Forelle: Der deutsche Star-DJ macht im Rahmen seiner Winter Tour 2026 Halt in dem Wiener Szeneklub und bringt neben mitreißenden Sounds viel Liebe und Energie mit. 23. Oktober, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien. grelleforelle.com

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Fahrrad Flohmarkt im Wild im West: Der Nightmarket bietet alles rund um den Radsport. Neben Fahrrädern gibt es Zubehör, Vintage, Handgemachtes und vieles mehr. 24. Oktober, 16 bis 23 Uhr, Heiligenstädter Lände 31, 1190 Wien. wildimwest.at

90ies & 2000s Party in The Loft: Auf zwei Floors gibt es die coolsten Retro-Sounds aus zwei unvergesslichen Jahrzehnten. Für alle, die die guten alten Zeiten aufleben lassen wollen und sich über gute Stimmung freuen. 24. Oktober, ab 21.50 Uhr, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien. theloft.at

Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz: Bei ihrer großen Leistungsschau zeigen die Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, was in ihnen steckt und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. 25. und 26. Oktober, 9 bis 15 Uhr, Rathausplatz, 1010 Wien. diehelferwiens.wien.gv.at

Gürtel Connection in den Wiener Gürtel-Lokalen: 60 Acts und DJs laden an 14 Locations zum Feiern für den guten Zweck. 25. Oktober, ab 19 Uhr. guertelconnection.at

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KSOT x Hofburg Vienna: Zwei Floors und fünf Areas wollen beim ersten Hofburg-Takeover von Kein Sonntag Ohne Techno betanzt werden - imperiales Ambiente trifft lässige Sounds. 25. Oktober, ab 20 Uhr, Hofburg, 1010 Wien. ksot.ticket.io

Was kann bei einem so großen Angebot noch schiefgehen? Wir wünschen ein schönes Herbstwochenende!