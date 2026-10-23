Brutales Duo raubte Passanten den Rucksack

Mit Fäusten und bewaffnet mit einem Messer sollen zwei junge Männer im noch sommerlichen Outfit einen Passanten brutal überfallen haben.

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Wien. Passiert ist der Überfall am 1. September um 15.50 Uhr in der Engerthstraße im 2. Bezirk. Nachdem bisherige Fahndungsmaßnahmen nichts gebracht haben, versucht es die Polizei nun mit Hilfe von Lichtbildern, auf denen das Opfer die beiden Angreifer identifizieren konnte, die beiden Verdächtigen auszuforschen.

Die beiden sollen das Opfer zunächst an dessen Rucksack nach hinten gerissen haben, wodurch es zu Boden stürzte. Anschließend soll sich einer der beiden Männer auf den 26-Jährigen gekniet und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Währenddessen versuchte der zweite Tatverdächtige, dem Opfer den Rucksack zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, wurde ein Klappmesser gezückt. Daraufhin konnten die beiden Beschuldigten mit der Beute flüchten.

Durch den Angriff erlitt das Opfer Prellungen im Gesichts- und Kopfbereich. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.