Hai greift Gruppe an: 65-Jährige stirbt

Eine 65-Jährige ist an einem beliebten Strand in Südafrika von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Angriff ereignete sich nach Behördenangaben am Dienstag am Orient Beach in der Stadt KuGompo, die früher East London hieß. Die umliegenden Strände wurden umgehend gesperrt und die Bewohner der Stadt aufgerufen, vorerst nicht ins Wasser zu gehen.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Morgen gegen 7.00 Uhr alarmiert und zu dem Strand gerufen. Dort fanden die Beamten die Frau mit "offenen Wunden" vor. Sie überlebte ihre Verletzungen nicht.

Opfer war mit Gruppe im Wasser

Die Frau war lokalen Medienberichten zufolge eine regelmäßige Schwimmerin und befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit einer Gruppe im Wasser. Diese teilte auf Facebook mit, dass andere Schwimmer den Schwanz und die Rückenflosse eines Hais bemerkt hätten. "Das Opfer erlitt schwere Verletzungen an der rechten Seite von Arm bis Bein."

Hai-Angriffe auf Menschen sind selten: Laut des "International Shark Attack File" der University of Florida kam es im vergangenen Jahr weltweit zu 65 unprovozierten Angriffen. Dabei gab es neun Todesopfer, eines davon in Südafrika.