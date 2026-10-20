Haribo-Gewinner verkauft seine Trauminsel

Einmal eine eigene Insel besitzen – für Matthias Roß wurde dieser Traum wahr. 2005 gewann er bei einer Haribo-Verlosung ein Eiland in Kanada. Nach 21 Jahren soll das kleine Paradies nun einen neuen Besitzer bekommen.

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Die "Back Lake Islands" liegen in der Provinz Nova Scotia im Osten Kanadas. Die Anreise ist aufwendig: Nach dem Flug geht es stundenlang durch Wälder, anschließend mit dem Boot weiter zur Insel im Back Lake. Die Kleinstadt Shelburne liegt rund 30 Minuten entfernt.

Der Gewinn sorgte damals für einen besonderen Auftritt: Haribo-Werbegesicht Thomas Gottschalk reiste persönlich nach Kanada, um Roß die Insel zu übergeben. "Dann kam Thomas Gottschalk mit einem Quad angefahren, und ich sprang hinten drauf", erinnerte sich der heute 44-Jährige gegenüber dem "Main-Echo".

Blockhütte statt Luxusvilla

Aus dem Gewinn wurde ein Familienprojekt. Eine kanadische Firma errichtete ein 85 Quadratmeter großes Blockhaus. Luxus sucht man dort allerdings vergeblich: Das Wasser wird aus dem See gepumpt, Solarzellen und Autobatterien liefern Strom. Statt einer herkömmlichen Toilette gibt es eine Kompost-Toilette.

Die rund 6,5 Hektar große Insel bietet neben dem Haus auch einen Schuppen, einen kleinen Steg und zwei Boote. Roß verbrachte in den vergangenen 21 Jahren mindestens einmal jährlich mehrere Wochen dort. Angeln, Lagerfeuer, Holz machen und Hummer essen gehörten zum Inselalltag.

Hohe Kosten machen den Traum teuer

Eine kanadische Firma errichtete ein 85 Quadratmeter großes Blockhaus. Es ist das einzige Haus auf der Insel. © Vladi Private Islands/www.vladi-private-islands.de

Das gemütliche Wohnzimmer der Blockhütte auf der kanadischen Privatinsel lädt zum Verweilen ein. © Vladi Private Islands/www.vladi-private-islands.de

Vor allem Roß’ Eltern kümmerten sich regelmäßig um das Anwesen und hielten es in Schuss. Doch der lange Weg in die kanadische Wildnis wird für sie zunehmend beschwerlich. Auch die laufenden Ausgaben spielen eine Rolle.

"Kanada verlangt eine jährliche Grundsteuer von 2500 Euro", sagte Roß dem "Main-Echo". Hinzu kommen die Kosten für Flüge und Mietwagen. Deshalb soll die Privatinsel jetzt für rund 220.000 Euro verkauft werden. Angeboten wird sie über den Makler Vladi Private Islands.