Heiße Luft bringt NÖ-Unternehmen auf Überholspur

Eine Firma aus Gloggnitz verwandelt verlorene Abwärme in wertvolle Energie. Das Ergebnis: weniger Kosten und mehr Klimaschutz.

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In Industrieanlagen entsteht Tag für Tag enorm viel Wärme. Ein Großteil davon geht verloren, weil es sehr schwierig ist, sie wirtschaftlich weiter zu verwerten. Für genau dieses Problem hat die GKT GmbH aus Gloggnitz eine Lösung parat: Mit ihrer hauseigenen Technologie "VarioVAP" wird Energie aus mehreren Abwärmeströmen gebündelt und in nutzbaren Prozessdampf umgewandelt. Durch diesen Schritt wird aus bisher verschwendeter Wärme ein wertvoller Energieträger.

Dampf wird vor allem in energieintensiven Branchen benötigt, wie in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie. Für Betriebe bringt "VarioVAP" von GKT mehrere Vorteile: Sie können ihren Energieverbrauch senken, den Bedarf an zusätzlichem Dampf reduzieren und bestehende Anlagen effizienter betreiben. Gleichzeitig hilft die Lösung dabei, fossile Energieträger Schritt für Schritt zu ersetzen und Produktionsprozesse klimafreundlicher zu gestalten.

Thomas Gurker (Head of Business Unit, Conventional Evaporation Technology bei GKT), Andrea Edelmann (Leiterin Innovation und Nachhaltigkeit in der EVN Gruppe), Alexandrea Höfer (Direktor-Stv. WKNÖ), Julia Aichhorn (GF GKT), Luis Pereira (Process Engineer und Entwickler von VarioVAP bei GKT), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Ecker (WKNÖ-Präsident) und Reinhard Karl (Raiffeisenvorstand NÖ-Wien). © NLK Burchhart

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht darin ein gelungenes Beispiel dafür, wie technologische Innovation zur Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts beiträgt: "Eine starke Industrie braucht beides: wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und einen effizienten Umgang mit Energie und Ressourcen. GKT zeigt, wie wir diese beiden Ziele miteinander verbinden können. Wenn aus bisher ungenutzter Abwärme wieder wertvolle Energie für industrielle Prozesse entsteht, senkt das Kosten, reduziert Emissionen und stärkt die Unabhängigkeit unserer Betriebe. Genau solche Technologien wollen wir mit unserer Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2030+ voranbringen: Innovation in Wertschöpfung übersetzen, unsere Unternehmen international wettbewerbsfähig halten und hochwertige Arbeitsplätze in Niederösterreich sichern."

Erfolg sorgt international für Aufmerksamkeit

Hinter der Innovation steckt jede Menge Erfahrung. Das Unternehmen mit Sitz in Gloggnitz blickt auf fast 90 Jahre im Anlagenbau zurück und beschäftigt rund 140 Spezialisten. Die entwickelten Technologien kommen längst in Industrieanlagen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Für die Entwicklung von VarioVAP wurde GKT beim NÖ Innovationspreis 2026 mit dem Sonderpreis "Nachhaltige Innovation" ausgezeichnet. Dass die Niederösterreicher auch zu den Vorreitern im Bereich Klimaschutz zählen, zeigt eine weitere Ehrung: Erst kürzlich erhielt man den renommierten Nachhaltigkeitspreis TRIGOS Österreich 2026 in der Kategorie Klimaschutz.

VarioVap von der Firma GKT Solutions. © GKT Solutions

"Energieeffizienz ist längst nicht mehr nur eine Frage der Nachhaltigkeit, sondern ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Wenn ein niederösterreichisches Unternehmen eine Technologie entwickelt, mit der Betriebe vorhandene Energie besser nutzen und gleichzeitig ihre Kosten und CO₂-Emissionen reduzieren können, ist das ein mehrfacher Gewinn. GKT steht beispielhaft für jene Unternehmen, die mit technischem Know-how konkrete Lösungen für die Transformation der Industrie entwickeln und damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort sichern", betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die wirtschaftliche Dimension der GKT-Entwicklung.

"Unser Ziel ist es, möglichst viel der in industriellen Prozessen vorhandenen Energie sinnvoll zu nutzen. Mit VarioVAP kommen wir unserer Vision von "Zero Waste Heat" einen entscheidenden Schritt näher", erklärt Julia Aichhorn, Geschäftsführerin der GKT GmbH.