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HIER ziehen Tausende Kraniche durchs Land

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Eine Gruppe fliegender Kraniche vor hellem Himmel in Brandenburg, Deutschland.
© IMAGO/imagebroker
Fliegende Schwärme dieser Vögel versetzen Österreich ins Staunen.
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Am Wochenende erlebten Tausende Tiroler ein absolutes Naturspektakel am Nachthimmel, das es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Alpen-Premiere der Volgeschwärme

Riesige Schwärme aus Skandinavien sind im Tiefflug über das Inntal gerauscht und haben die Menschen buschstäblich aus dem Schlaf gerissen.

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Normalerweise meiden Kraniche die Alpen komplett. Doch eine dichte, Wolkendecke raubte den Tieren die Sicht auf die Gipfel. Die Folge: Die Suche nach Plan B.

Die Kraniche irrten hilflos im Kreis, flogen erst nach Westen, drehten um und flogen wieder zurück.

Das Spektakel ist in dieser Route Neu für Österreich. Kraniche ziehen hierzulande seit knapp zehn Jahren in großen Schwärmen durch, aber normalerweise deutlich östlich der Alpen.

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