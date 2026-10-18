Wiener Konditorei bringt neuen Kaiserschmarrn auf den Tisch

Wer Mehlspeisen liebt, bekommt jetzt die Chance, einen echten Klassiker auf besonders flaumige Art zu genießen. Die Wiener Traditionskonditorei AIDA präsentiert ihren neuen Kaiserschmarrn - mit Gewinnspiel versteht sich.

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Außen knusprig karamellisiert, innen luftig und weich: So beschreibt AIDA ihren neuesten Kaiserschmarrn, der ab sofort in den Filialen der beliebten Konditorei angeboten wird. Serviert wird der Süßspeisenklassiker mit fruchtigem Zwetschgenröster und hausgemachtem Vanilleeis. Damit setzt das Wiener Traditionsunternehmen auf eine Kombination, die in der kühleren Jahreszeit besonders Genießer ansprechen dürfte.

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Passend zur Präsentation der neuen Mehlspeise startet AIDA ein Gewinnspiel. Verlost werden drei Kaiserschmarrn-Menüs für jeweils zwei Personen. Wer teilnehmen möchte, kann dies auf den Social-Media-Kanälen Facebook sowie Instagram tun. Bis 31. Oktober können Interessierte mitmachen, die Gewinner werden am 1. November per Zufallsprinzip ermittelt.