"Zum Franzl"
Kult-Würstelstand bekommt neuen Namen und Chef
Das Lokal beim Eingang zur Gloriette auf der Meidlinger Seite des Schönbrunner Schlossparks wird in Kürze umbenannt. Der bisherige Name "Zum Imperator" weicht der neuen Bezeichnung "Zum Franzl". Szene-Gastronom David Karner erklärt dazu: "Zum Franzl passt einfach besser und hat auch den typischen Wiener Charme".
Auf der Speisekarte der traditionsreichen Wiener Institution finden sich weiterhin die gewohnten Würstelstand-Klassiker. Die Gäste erhalten Frankfurter, Debreziner, Bratwurst, Käsekrainer – auch als Hot Dogs – sowie Leberkäse und Pferdeleberkäse. Als moderne Ergänzung werden künftig Trüffelpommes frisch zubereitet. Die Spezialität des Standes ist die hauseigene Kreation namens "Franzl-Burger", die Leberkäse, Speckkraut und Bergkäse in einer getoasteten Kaisersemmel kombiniert.
Durchgehender Betrieb auch im Winter
Geöffnet ist täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr. Diese Betriebszeiten gelten in den Wintermonaten durchgehend und werden eventuell im Laufe des kommenden Frühlings oder Sommers angepasst.
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Der Würstelstand bleibt auch während der kalten Jahreszeit geöffnet. Für den Winter wird das kulinarische Angebot zusätzlich um Punsch und Glühwein erweitert. Bis dahin kündigt Karner an, noch einige kulinarische Details am Stand zu verfeinern.
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