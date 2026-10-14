Bank-Panne: Statt 12.000 plötzlich 120.000 Euro im Kuvert

Zwei Studenten erhielten bei einer Barbehebung in einer Salzburger Bank versehentlich das Zehnfaches ausbezahlt – und brachten das Geld sofort zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Salzburg. In der Filiale einer Salzburger Bank im Stadtteil Gnigl kam es bei einer Bargeldbehebung zu einem folgenschweren Versehen: Statt 12.900 Euro zahlte die Bank zwei georgischen Studenten mehr als 120.000 Euro aus, wie "ORF Salzburg" berichtet. Giorgi B. und sein Studienkollege Giorgi S. benötigten das Bargeld eigentlich als Finanzierungsnachweis für die österreichischen Behörden, um ihre Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.

Irrtum nach Dusche bemerkt

Der Irrtum fiel erst mit Verzögerung auf. B. schildert die Situation gegenüber "ORF Salzburg" so: "Ich nehme das Geld, gebe es meinem Freund, gehe ins Gym, dusche und als ich aus der Dusche steige, kriege ich einen Anruf: Hast du das Geld genommen? Ja. Hast du 12.000 genommen? Klar. Aber es waren 120.000."

Sobald der Irrtum klar war, machten sich die beiden Männer umgehend auf den Weg zurück zur Bank und gaben die Differenz von 108.000 Euro vollständig ab. Die Sparkasse sprach von einem "menschlichen Fehler bei der Barauszahlung", entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und bedankte sich für das vorbildliche Verhalten – und überreichte den ehrlichen Findern als kleines Dankeschön eine Packung Gummibärchen.