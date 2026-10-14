Er kam mit Moped: »Alien« überfiel Trafik

Mit einem Motorradhelm - das ihn wie einen Alien bzw. einen halben Stormtrooper aus Star Wars aussehen ließ - überfiel ein bisher unbekannter Täter Dienstagnachmittag eine Trafik in Salzburg.

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Slzbg. Zu dem versuchten bewaffneten Überfall in Hallwang-Mayrwies im Flachgau war es am frühen Dienstagabend gekommen. Der unbekannte Täter befindet sich laut Landeskriminalamt Salzburg noch auf der Flucht.

Der verdächtige Trafikräuber mit auffälligem Hoodie von hinten. © LPD Slzbg

Wut-Tritt gegen Theke, dann Flucht

Der etwa 20- bis 30-jährige Mann im Sturmtruppen-Alien-Look war vor Ladenschluss gegen 17.30 Uhr in die Trafik gekommen. Laut Polizei war er mit einem Messer bewaffnet und forderte von der Angestellten Bargeld. Die resolute Frau verweigerte der Gestalt mit dem weißen Motorradhelm allerdings die Herausgabe des Geldes. Daraufhin soll der schwer enttäuschte Räuber wütend gegen die Verkaufstheke getreten und anschließend die Flucht ergriffen haben - ohne Beute mit einem Motorroller in Richtung Stadt Salzburg.

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet – mitsamt einem Hubschrauber. Dabei wurden auch die angrenzenden Salzburger Stadtteile Gnigl und Langwied abgeflogen, sowie der Heuberg bis Bergheim–Lengfelden. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamts untersuchte die betroffene Trafik und sicherte Spuren.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg laufen.