Nach E-Scooter-Raub: Teenie (15) stellte sich

Der Jugendliche soll zusammen mit vier weiteren Verdächtigen einen 16-Jährigen brutal ausgeraubt haben.

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Nach einem Überfall auf einen Jugendlichen in der Mühlhäufelgasse in der Wiener Donaustadt gibt es einen weiteren Ermittlungserfolg: Ein 15-Jähriger stellte sich noch Dienstagabend der Polizei, nachdem nur Stunden zuvor mit einem Lichtbild öffentlich nach ihm gesucht wurde.

Vier Verdächtige bereits gefasst

Die vorgeworfene Tat ereignete sich am 16. September gegen 19.45 Uhr in der Mühlhäufelgasse. Dort soll eine Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen einen erst 16-Jährigen geschlagen und ihm unter anderem seinen E-Scooter geklaut haben.

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien gelang es zunächst, drei mutmaßliche Beteiligte im Alter von 14 und 16 ausfindig zu machen, der Inder, der Türke und der Österreicher konnten an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Ein weiterer Jugendlicher, es handelt sich um den Gesuchten, entkam einer Polizeistreife auf einem E-Scooter. Zeugen konnten aber zuvor noch ein Foto von ihm machen.

Hinweise führten zum Gesuchten

Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos gingen sofort zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Noch am selben Tag, gegen 20.30 Uhr, erschien der Gesuchte schließlich selbst in einer Wiener Polizeiinspektion und stellte sich. Bei ihm handelt es sich um einen 15-jährigen Österreicher, er wurde anschließend selber festgenommen. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Raubüberfall dauern an.