Tragödie in Graz
Seniorin (85) stirbt nach Crash mit Rettungswagen
Steiermark. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr war ein Rettungswagen des Roten Kreuzes mit Blaulicht und Folgetonhorn auf dem Eggenberger Gürtel in Richtung Süden unterwegs. Das Einsatzfahrzeug fuhr mit Blaulicht sowie Folgetonhorn und sollte den Kreuzungsbereich mit der Kärntner Straße, dem Lazarettgürtel und der Lazarettgasse geradeaus überqueren.
Zusammenstoß trotz Notbremsung der Einsatzkräfte
Zur selben Zeit wartete eine 85-jährige Frau in ihrem Auto an der roten Ampel auf der Kärntner Straße. Nachdem das Signal auf Grün wechselte, fuhr die Lenkerin in die Kreuzung ein. "Aus bisher ungeklärter Ursache kam es unmittelbar im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen", berichtet die Polizei.
Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung und eines Ausweichmanövers prallte die Front des Rettungswagens frontal in die Fahrerseite des Pkw.
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Passant hilft bei der Rettung
Die 85-jährige Autofahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde umgehend in das LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht. Dort verstarb die Frau wenig später im Schockraum. Auch die Insassen des Rettungswagens wurden verletzt: Die 31-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen, während ihr 20-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Zudem verletzte sich ein 32-jähriger Passant leicht an der Hand, als er versuchte, die Scheibe des Autos einzuschlagen, um die Eingeschlossene zu befreien.
Ermittlungen zum Unfallhergang laufen
Sämtliche Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung in das Unfallkrankenhaus Graz transportiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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