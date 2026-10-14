Um 13.000 Euro
Pkws betankt und abgehaut: Betrüger geschnappt
Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten soll zahlreiche Menschen betrogen und Tankstellen um ihr Geld gebracht haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Der mutmaßliche Gesamtschaden liegt bei rund 13.000 Euro.
Fünf Mietwagen, acht Tankbetrügereien
Die Ermittlungen begannen nach einer Anzeige wegen Tankbetrugs am 10. August. Dabei kamen die Beamten auf die Spur des Mannes. Zwischen dem 30. Mai und dem 8. Oktober soll er insgesamt 30 Betrugsdelikte in fünf niederösterreichischen Bezirken begangen haben: Melk, St. Pölten, Krems, Gmünd und Waidhofen an der Thaya.
Laut Polizei mietete er mindestens fünf Autos und gab sie nicht rechtzeitig zurück. Mit diesen Fahrzeugen soll er zumindest achtmal getankt haben, ohne dafür zu bezahlen. Zusätzlich soll er mehrere Personen mit vorgetäuschten Notlagen zur Geldübergabe gebracht haben.
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Festnahme und Geständnis
Am 8. Oktober klickten in Waidhofen an der Thaya die Handschellen. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Bei der Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige laut Polizei zu den Vorwürfen des schweren gewerbsmäßigen Betrugs geständig. Anschließend wurde er in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Die Vorwürfe müssen im weiteren Verfahren rechtlich beurteilt werden.
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