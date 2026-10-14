Wetter-Aussichten
Zitter-Nächte! Aber tagsüber lockt das T-Shirt-Wetter
Heute Abend klingen die Wolken ab und die Nacht wird teils klar. Regional – etwa im Salzburger und Oberösterreichischen Alpenvorland, im Oberen Murtal sowie im Süden – bildet sich Nebel oder Hochnebel. Bei Windstille kühlt es auf 11 bis 4 Grad ab, in manchen Tiroler Tälern noch darunter, wie die ORF-Meteorologen prognostizieren.
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Zeitweise sonnig am Donnerstag
Nach einem gebietsweise neblig-trüben Morgen setzt sich am Donnerstag bis Mittag meist die Sonne durch. Nachmittags ziehen teils dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 20 Grad, im Westen bis zu 22 Grad. In 2.000 m Höhe liegen die Temperaturen zwischen 5 Grad im Osten und 13 Grad im Westen. Auf den Bergen weht teils lebhafter Nordwestwind, im Flachland bleibt es schwachwindig.
Sonne und steigende Werte
Der Freitag bringt überall einige Sonnenstunden. Letzte Nebelfelder – vor allem im Alpenvorland – lösen sich bis Mittag auf. Während im Laufe des Nachmittags im Westen ein paar Wolken aufziehen, bleibt es nach Osten hin überwiegend sonnig. Es wird spürbar wärmer: Die Werte klettern auf 15 bis 23 Grad mit Spitzenwerten im Inntal. Auf 2.000 m reicht die Spanne von 7 Grad am Schneeberg bis 14 Grad in den Ötztaler Alpen.
Ausblick auf das Wochenende und Montag
- Samstag: Überwiegend bewölkt mit etwas Sonne zwischendurch. Ab dem späten Nachmittag ziehen von Vorarlberg bis ins Innviertel einzelne Schauer durch. Mit 14 bis 20 Grad bleibt es mild.
- Sonntag: Nach nebligem Start setzt sich im Großteil des Landes die Sonne durch – nur im extremen Westen bleibt es trüber. Bei teils lebhaftem Ostwind werden 12 bis 19 Grad erreicht.
- Montag: Morgendlicher Nebel weicht am Nachmittag verbreitet der Sonne. In Ober- und Niederösterreich auffrischender Ostwind, die Höchstwerte liegen weiterhin mild bei 12 bis 20 Grad.
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