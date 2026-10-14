E-Scooter-Teenie starb: So kam es zum Todes-Crash

Der 14-Jährige war am Gehsteig die Erlaaer Straße entlang gefahren und wurde von einem Baustellen-Lkw offenbar am Schutzweg überrollt.

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Wien. Ein schreckliches Ende nahm - wie oe24 berichtete - ein schwerer Unfall nahe des Stadtparks Atzgersdorf neben der Liesing: Ein 14-jähriger Bursch ist nach einem Crash am Dienstagnachmittag im Spital gestorben. Die Berufsrettung Wien hatte den lebensverletzten Burschen sofort notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde der junge Syrer mit dem Rettungshubschrauber unter laufender Wiederbelebung in den Schockraum eines Spitals geflogen. Dort konnten die Ärzte das Leben des Teenagers aber nicht mehr retten.

Nun gibt es erste Erkenntnisse, wie es zu dem Unfall-Drama kommen konnte.

Hier kam es am Dienstagnachmittag zum Drama um einen 14-Jähriger E-Roller-Buben., © google maps

Demnach war der 14-Jährige am schulfreien Nachmittag mit dem E-Scooter den Gehsteig an der Erlaaer Straße entlang gefahren. Bei der Kreuzung mit der kleinen, in Atzgersdorf abzweigenden Josef-Österreicher-Gasse bogen zum selben Zeitpunkt, als sich der Bursche dem Zebrastreifen näherte oder schon am Schutzweg war, von einem von zwei hintereinander fahrenden Lkw erfasst, die zu einer Baustelle in der Gasse unterwegs waren.

Rechts an die Wand gelehnt, der Roller, links hinten die beiden Lkw. © ORF Wien

Zu bemerken wäre, dass der E-Scooter-Lenker keinen Helm trug - was ihm nach Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort aber in diesem Fall vermutlich wenig geholfen hätte: Der Jugendliche wurde von einem der Lastwagen erfasst und überrollt. Die beiden Lkw-Fahrer merkten gar nichts von dem Unfall, fuhren weiter und waren mit Ladearbeiten an der Baustelle beschäftigt, als die ermittelnden Polizisten ihre Fahrzeuge bemerkten und auf die Fahrer zukamen.

Wer von den beiden Berufschauffeuren den Burschen mit seinem Lkw erfasst hat und durchaus mit Fahrlässigkeitsermittlungen zu rechnen hat, ist noch offen.