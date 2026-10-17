Hier zieht Samsung bald den Stecker

Samsung stellt eine gerade erst gestartete Anwendung schon wieder ein.

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Samsung stellt seine erst Anfang 2026 gestartete Anwendung "Samsung Sound" schrittweise wieder ein. Wie der südkoreanische Elektronikkonzern mitteilt, wird die Steuerung von Soundbars und WLAN-Lautsprechern künftig vollständig in die bestehende SmartThings-Plattform integriert. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das eine Umstellung im digitalen Alltag, auch wenn noch ausreichend Übergangszeit bleibt.

Bis zum 31. März 2027 bleibt die bisherige App voll funktionsfähig. Nutzerinnen und Nutzer sehen beim Öffnen der Anwendung jedoch bereits einen entsprechenden Hinweis auf die bevorstehende Zusammenlegung. Samsung verspricht einen unkomplizierten Wechsel: Sobald die Audiogeräte in der kostenlosen SmartThings-App (verfügbar für Android und iOS) registriert sind, bleiben sämtliche persönlichen Einstellungen erhalten und müssen nicht erneut konfiguriert werden, berichtet die Online-Plattform "Giga".

Darum wird "Samsung Sound" eingestellt

Der Grund für das frühe Aus liegt in der Funktionsvielfalt der zentralen Plattform. Während "Samsung Sound" bei Veröffentlichung mit reduzierten Features kämpfte, bietet SmartThings bereits umfassende Steuerungsmöglichkeiten für das gesamte Ökosystem – vom Fernseher über Haushaltsgeräte bis hin zu Soundsystemen. SmartThings wurde zuletzt optisch überarbeitet, weshalb Nutzer bei der täglichen Bedienung kaum Komforteinbußen erwarten müssen.

Wer seine Audiogeräte bislang ausschließlich über die alte App bedient hat, sollte den Wechsel zeitnah durchführen, um künftig alle Funktionen zentral an einem Ort zu verwalten.