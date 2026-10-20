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Diskonter-Knall

Hofer kündigt große Neuerung in 170 Filialen an

Andreas Staggl
von
Eingang einer Hofer-Filiale mit Werbeschildern in Traiskirchen, Österreich.
© APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
Hofer erweitert sein Angebot an Selbstbedienungskassen in Österreich.
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Bis Ende 2027 sollen in mehr als 170 Filialen zusätzliche SB-Kassen eingerichtet werden. Der Diskonter will damit den Einkauf flexibler gestalten und vor allem Kunden mit wenigen Artikeln eine schnellere Alternative zur herkömmlichen Kassa bieten.

Die Bedienung ist einfach: Kunden scannen ihre Waren selbst und bezahlen direkt an der Kassa. Auch loses Obst und Gemüse sowie Gebäck aus der Backbox sollen über den Bildschirm ausgewählt werden können. Wer Unterstützung benötigt, kann sich weiterhin an die Mitarbeiter wenden.

SB-Kasse bei Hofer mit Bildschirm, Scanner, Milch und einer Packung Toastbrot auf dem Kassenband.
© Hofer/Stadler

Die klassischen Kassen mit Personal bleiben bestehen. Kunden sollen somit weiterhin selbst entscheiden können, ob sie ihre Waren eigenständig scannen oder an einer regulären Kassa bezahlen möchten. Welche Filialen konkret umgerüstet werden, ist bislang nicht bekannt.

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Selbstbedienungskassen werden beliebter

Wie stark die automatisierten Kassen bereits genutzt werden, zeigt eine Studie des Handelsverbandes in Kooperation mit Thalia. Demnach verwenden 47 Prozent der Österreicher gerne Selbstbedienungskassen. Besonders ausgeprägt ist die Zustimmung bei jüngeren Konsumenten: In der Generation Z bevorzugen laut Erhebung 82 Prozent diese Bezahlmöglichkeit, bei den Millennials sind es 67 Prozent.

Als wichtigsten Vorteil nennen 36 Prozent der Befragten die Zeitersparnis. Auch das selbstbestimmte Tempo beim Scannen und der kontaktlose Ablauf spielen eine Rolle.

Im Lebensmittelhandel nutzen laut Studie 31 Prozent der Konsumenten Selbstbedienungskassen häufig. Mit dem Ausbau in mehr als 170 Filialen reagiert Hofer auf diese Entwicklung. Bis Ende 2027 soll das zusätzliche Angebot schrittweise umgesetzt werden.

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