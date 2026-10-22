oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Öl-Riese Aramco

Houthi-Raketen zwingen Saudis ins Homeoffice

O
von
Luftaufnahme des Saudi-Aramco-Hauptquartiers in Dhahran bei Sonnenuntergang.
© APA/AFP/-
Nachdem bereits der größte Tower in der Saudi-Hauptstadt Riad seine Mitarbeiter ins Homeoffice gebeten hatte, folgt nun der bedeutendste Ölkonzern des Landes.
OE24 auf Google bevorzugen

Wegen des anhaltenden, brutalen Raketen- und Drohnenterrors aus dem Jemen herrscht beim mächtigsten Ölkonzern der Welt, Aramco, der absolute Ausnahmezustand.

Obere Stockwerke "waren weg"

Die Firmenzentrale in Dhahran wurde jetzt geräumt – alle Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag erfuhr.

Ein Teil der Beschäftigten soll bereits nach den Attacken am Dienstag nicht mehr in die Büros nach Dhahran geschickt worden sein.

Auch interessant

Selenskyj warnt: Putin will den Krieg nicht beenden

Ukraine räumt jetzt die Front-Städte Kramatorsk und Slowjansk

Russischer Spion in Deutschland aufgeflogen

Die pro-iranischen Huthis hatten sich am Mittwoch vergangener Woche zu einem Angriff auf die Aramco-Zentrale bekannt. Zwei Aramco-Beschäftigte teilten der Nachrichtenagentur AFP mit, dass "die drei obersten Stockwerke" eines Gebäudes "weg" waren.

Saudi-Arabien ist seit Anfang Oktober im Fadenkreuz der proiranischen Houthis. Wegen der heftigen Angriffe musste bereits der Flughafen Riad gesperrt werden. Saudi-Arabien kämpft seit knapp zehn Jahren an der Seite der anerkannten Regierung des Jemen gegen die Houthi-Rebellen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ukraine räumt jetzt die Front-Städte Kramatorsk und Slowjansk

Russischer Spion in Deutschland aufgeflogen

Sacharow-Preis geht an Internationalen Strafgerichtshof

Ratten-Alarm in beliebter Großstadt

Selenskyj warnt: Putin will den Krieg nicht beenden

Urlauber toben über 3.000-Euro-Rechnung in Kroatien

Pariser Kunst-Messe "Art Basel" muss vorzeitig schließen

DAS hat Chris Martins Ururopa mit der Zeitumstellung zu tun

Italien will mehr Teenie-Haftplätze bauen

Houthi-Raketen zwingen Saudis ins Homeoffice