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Insider: Iran ändert plötzlich seine Hormuz-Taktik

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Der Iran ändert Insidern zufolge seine Taktik in der Straße von Hormuz, um die Ölpreise hochzuhalten und Einfluss auf die US-Zwischenwahlen im November zu nehmen
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as neue Vorgehen in der für die weltweite Ölversorgung wichtigen Meerenge sei auf höchster Ebene der iranischen Führung beschlossen worden, sagten hochrangige iranische Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

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Eine der Personen sagte, der Iran habe vor etwa zehn Tagen damit begonnen, andere offensive Taktiken gegen Schiffe anzuwenden, die seiner Ansicht nach gegen Beschränkungen verstoßen. Dies habe zu einer Zunahme der Angriffe auf Schiffe geführt.

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Seit Kriegsbeginn beschränkt der Iran die Durchfahrt durch die Wasserstraße, über die in Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgashandels abgewickelt wird.

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