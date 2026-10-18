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Neuer Minister

Iran mit Hammer-Drohung gegen Trump

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Iranische Soldaten in Tarnuniform mit Gewehren stehen bei einer Zeremonie in Reihe.
© APA/AFP/ATTA KENARE
Trump drohte vor Kurzem mit der "Mutter aller Bomben".
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Raketen-Hammer im Iran! Das Parlament in Teheran hat den sanktionierten Rüstungsexperten Mehrdad Akhlaqi Ketabchi (68) zum neuen Verteidigungsminister ernannt.

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Der Iran bekommt damit einen mit der Raketenproduktion erfahrenen Funktionär als neuen Verteidigungsminister. Im Parlament stimmten 237 der 290 Abgeordneten für den Rüstungsexperten Mehrdad Akhlaqi Ketabchi, berichtete der staatliche Rundfunk.

Er folgt auf den im US-israelischen Krieg getöteten Aziz Nasirzadeh und droht den USA sofort mit dem Tod ihrer Soldaten, sollten sie das Land angreifen. Hintergrund der extremen Spannungen sind geheime US-Pläne für einen Angriff auf iranische Atomanlagen mit der berüchtigten "Mutter aller Bomben". Diese Waffe gilt als die gefährlichste und größte nicht-nukleare Waffe der USA.

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