Neuer Minister
Iran mit Hammer-Drohung gegen Trump
Raketen-Hammer im Iran! Das Parlament in Teheran hat den sanktionierten Rüstungsexperten Mehrdad Akhlaqi Ketabchi (68) zum neuen Verteidigungsminister ernannt.
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"Wenn ihr die Bombe abwerft, dann.."
Der Iran bekommt damit einen mit der Raketenproduktion erfahrenen Funktionär als neuen Verteidigungsminister. Im Parlament stimmten 237 der 290 Abgeordneten für den Rüstungsexperten Mehrdad Akhlaqi Ketabchi, berichtete der staatliche Rundfunk.
Er folgt auf den im US-israelischen Krieg getöteten Aziz Nasirzadeh und droht den USA sofort mit dem Tod ihrer Soldaten, sollten sie das Land angreifen. Hintergrund der extremen Spannungen sind geheime US-Pläne für einen Angriff auf iranische Atomanlagen mit der berüchtigten "Mutter aller Bomben". Diese Waffe gilt als die gefährlichste und größte nicht-nukleare Waffe der USA.
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