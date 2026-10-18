Litauer flüchteten in Schutzräume, Flughafen-Lockdown

Ein mysteriöses Flugobjekt hat am Sonntag die Streitkräfte in absolute Alarmbereitschaft versetzt.

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Die Behörden riefen die Bevölkerung im Zentrum und Norden des Landes sogar auf, sofort in die Schutzräume zu flüchten.

Auch der Flughafen Kaunas war kurzfristig komplett geschlossen, NATO-Kampfflugzeuge stiegen zum Einsatz auf. Grund dafür war ein "unbekanntes Flugobjekt". Nachdem das Objekt vom Radar verschwunden war, wurden in der Nähe des Dorfes Juodzionys mögliche Trümmerteile gefunden. Einige davon hätten ein ziviles Fahrzeug getroffen, sagten Litauische Beamte gegenüber der APA.

Was war da wirklich los?

Polen prüft jetzt, was genau da über die Grenze geflogen ist. Die polnische Luftwaffe war ohnehin in Alarmbereitschaft, weil Russland zeitgleich heftige Raketenangriffe auf die Ukraine flog. Auch Lettland gab zwischenzeitlich Terror-Warnungen für seine Grenzregionen heraus.