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Alarm im Osten

Litauer flüchteten in Schutzräume, Flughafen-Lockdown

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Ein Flugzeug von airBaltic steht bei Regen auf dem Rollfeld eines Flughafens bei Nacht.
© IMAGO/Anadolu Agency
Ein mysteriöses Flugobjekt hat am Sonntag die Streitkräfte in absolute Alarmbereitschaft versetzt.
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Die Behörden riefen die Bevölkerung im Zentrum und Norden des Landes sogar auf, sofort in die Schutzräume zu flüchten.

Auch der Flughafen Kaunas war kurzfristig komplett geschlossen, NATO-Kampfflugzeuge stiegen zum Einsatz auf. Grund dafür war ein "unbekanntes Flugobjekt". Nachdem das Objekt vom Radar verschwunden war, wurden in der Nähe des Dorfes Juodzionys mögliche Trümmerteile gefunden. Einige davon hätten ein ziviles Fahrzeug getroffen, sagten Litauische Beamte gegenüber der APA.

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