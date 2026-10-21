Julia Stiles ehrt Heath Ledger im TV

Bei "Dancing with the Stars" widmete Julia Stiles ihren Tanz dem verstorbenen Heath Ledger. Zum emotionalen Finale bekam die Schauspielerin überraschend Unterstützung von mehreren ehemaligen Filmkollegen.

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Die 45-jährige Schauspielerin trat am Dienstagabend mit Profitänzer Ezra Sosa in der US-Tanzshow auf. Unter dem Motto "Dedication Night" präsentierten die beiden einen Contemporary-Tanz zu Frankie Vallis "Can’t Take My Eyes Off You".

Für Fans von "10 Dinge, die ich an dir hasse" war die Musikauswahl besonders emotional. In der Teenie-Komödie aus dem Jahr 1999 singt Heath Ledgers Figur Patrick Verona genau dieses Lied, um Kat Stratford, gespielt von Julia Stiles, für sich zu gewinnen. Die Szene auf der Tribüne des Schulstadions zählt zu den bekanntesten Momenten des Films.

Für Fans von "10 Dinge, die ich an dir hasse" war die Musikauswahl besonders emotional. © Getty Images

Laut "Hollywood Reporter" baute das Tanzpaar auch einige von Ledgers berühmten Tanzbewegungen in die Choreografie ein. Stiles wollte damit die Lebensfreude würdigen, die sie an ihrem damaligen Co-Star so bewundert hatte.

Health Ledger starb im Alter von 28 Jahren an einem versehentlichem Medikamenten-Cocktail. © WireImage

Rose und berühmte Überraschungsgäste

Besonders emotional wurde es am Ende des Auftritts. Sosa ließ Stiles allein auf der Tanzfläche zurück. Während ihr berühmter Monolog aus dem Film zu hören war, erschien ein Standbild auf der Leinwand. Stiles legte eine Rose nieder – als Zeichen der Erinnerung an Ledger.

Dann folgte die Überraschung: Gleich fünf ihrer früheren Filmkollegen kamen zu ihr auf die Tanzfläche. Joseph Gordon-Levitt, Gabrielle Union, Larisa Oleynik, Susan May Pratt und Andrew Keegan stellten sich Arm in Arm neben die Schauspielerin.

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Auch die Jury war sichtlich bewegt. Stiles erhielt viermal die Note neun und damit eine der besten Bewertungen des Abends. Jurorin Carrie Ann Inaba sagte gerührt: "Wenn ich dich sehe, möchte ich einfach mein Herz öffnen."

Hommage mit viel Feingefühl

Bereits vor der Sendung hatten Stiles und Sosa in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag betont, wie sorgfältig sie die Darbietung vorbereitet hatten. Die Hommage sei mit großem Feingefühl und in enger Abstimmung mit jenen entstanden, denen Ledger und sein Andenken besonders am Herzen liegen. Ihr Ziel sei es gewesen, ihn mit Würde, Liebe und Respekt zu ehren.

Gleich fünf ihrer früheren Filmkollegen von "10 Dinge die ich an dir hasse" kamen zu Julia auf die Tanzfläche. © Disney via Getty Images

Stiles und Ledger hatten sich 1999 bei den Dreharbeiten zu "10 Dinge, die ich an dir hasse" kennengelernt. Für Stiles war die moderne Shakespeare-Verfilmung ein wichtiger Karriereschritt. Ledger starb 2008 im Alter von nur 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Für seine Darstellung des Jokers in "The Dark Knight" erhielt er posthum einen Oscar.