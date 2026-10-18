Junger Biker (26) in der Kurve schwer verletzt

Schreckliche Szenen am Sonntagvormittag auf der Mötzer Landesstraße (L 236) in Mieming (Bezirk Imst).

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Es passierte in einer Rechtskurve: Aus noch völlig ungeklärter Ursache verlor der junge Motorradfahrer plötzlich die Kontrolle über seine Maschine.

Schwer verletzt am Asphalt

Er stürzte schwer und blieb schwer verletzt auf dem Asphalt liegen. Rettungshubschrauber im Einsatz Nachfolgende Autofahrer reagierten sofort.

Die Rettungskette lief sofort auf Hochtouren. Ein Notarztteam kämpfte noch direkt an der Unfallstelle um den Zustand des Mannes. Wegen der Schwere der Verletzungen musste der Verletzte schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen des Unfalls, sich zu melden.