Kane-Hammer bei Bayern: Einigung über Vertrag

Der entscheidende Durchbruch ist offenbar geschafft. Doch vor der Unterschrift mit dem Top-Torjäger wartet auf die Bayern noch ein Wettlauf gegen die Zeit.

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Der FC Bayern steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung mit Harry Kane! Nach wochenlangen Verhandlungen sollen sich die Münchner mit ihrem Torjäger auf die Laufzeit eines neuen Vertrags bis 2029 geeinigt haben. Bis zur Unterschrift sind demnach nur noch letzte Details zu klären. Die Bayern wollen den Deal noch im Oktober abschließen.

Bayern will Kane-Vertrag vor Ballon d’Or fixieren

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, ist der entscheidende Durchbruch gelungen. "Ich habe gehört, es gibt tatsächlich jetzt eine Einigung bei dem Hauptknackpunkt der Vertragslaufdauer", erklärte der Transferexperte.

Dann wurde Falk konkret: "Bayern und Kane haben sich auf den Vertrag bis 2029 geeinigt."

Der bisherige Kontrakt des 33-jährigen Engländers läuft noch bis Sommer 2027. Mit der Verlängerung würde sich Kane für zwei weitere Jahre an den deutschen Rekordmeister binden.

Der Zeitplan ist ehrgeizig: Noch vor der Ballon-d’Or-Verleihung am 26. Oktober soll der neue Vertrag unterschrieben sein. "Sie wollen vor der Ballon-d’Or-Verleihung den Vertrag fix machen", berichtete Falk.

Nur noch letzte Details fehlen

Ganz abgeschlossen sind die Verhandlungen allerdings noch nicht. Laut Falk müssen vor allem Fragen rund um Kanes Bild- und Vermarktungsrechte geklärt werden.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der den Engländer bereits 2023 von Tottenham nach München geholt hatte.

Bemerkenswert ist nach Informationen von BILD-Reporter Julian Agardi auch der Verlauf der Gespräche. Kane soll das Interesse anderer Vereine nicht dazu genutzt haben, seine finanziellen Forderungen gegenüber Bayern in die Höhe zu treiben.

"Die Bayern sind eigentlich vollends mit dem durchgekommen, was sie von Anfang an wollten", erklärte Agardi mit Blick auf die Vertragslaufzeit.

Eberl hält sich noch bedeckt

Eine grundsätzliche Einigung über eine Verlängerung bis 2029 war bereits Anfang Oktober Gegenstand von Medienberichten. Neu sind nun vor allem der konkrete Zeitplan und die offenbar weitgehend geklärten Vertragsbedingungen.

Offiziell bestätigt ist die Verlängerung weiterhin nicht. Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt von guten Gesprächen berichtet, einen endgültigen Abschluss aber noch nicht verkündet.

Sollte die Unterschrift wie geplant erfolgen, wäre Kanes Zukunft beim FC Bayern bis zu seinem 36. Lebensjahr vertraglich geregelt. Sein aktueller Vertrag endet am 30. Juni 2027.