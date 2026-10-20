Kennedy-Enkelin stirbt mit nur 42 Jahren

Die Kennedy-Familie trauert um Kyle Kennedy. Die Enkelin des 1968 ermordeten US-Politikers Robert F. Kennedy ist im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Die dreifache Mutter wurde am 21. September tot in ihrem Haus in Massachusetts gefunden.

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Kyle Kennedy war die Tochter von Michael Kennedy, der 1997 bei einem Skiunfall ums Leben kam. Damals war Kyle erst 13 Jahre alt. Ihr Vater war beim Skifahren mit anderen Familienmitgliedern unterwegs, als er beim Spielen von Football gegen einen Baum prallte.

Auch später musste Kyle schwere Schicksalsschläge verkraften. Ihre Tochter Josephine starb 2014 wenige Tage nach ihrer Geburt. Kyle hinterlässt zwei Söhne, Conor (12) und Declan (10).

Schwere Verletzung mit 36 Jahren

Im Jahr 2020 erlitt Kyle eine schwere Rückenmarksverletzung, die sie dauerhaft lähmte. Wie es zu dem Unfall kam, wurde nie öffentlich bekannt. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme versuchte sie laut dem Nachruf ihrer Familie, für ihre Kinder da zu sein.

Ihre Angehörigen beschrieben sie als intelligent, humorvoll und entschlossen. Schon als junge Frau sei sie sportlich und ehrgeizig gewesen. 2019 absolvierte sie den Boston-Marathon bei strömendem Regen und unterbot dabei die Zeit ihres Vaters um 20 Minuten.

Ihr Vater. Michael Kennedy, starb beim Skifahren im Jahr 1997. © Getty Images

Später engagierte sie sich auch für Menschen mit Behinderungen und sprach bei einer Anhörung im Parlament des US-Bundesstaats Massachusetts über Diskriminierung im Gesundheitswesen.

Teil der berühmten Kennedy-Dynastie

Robert Kennedy und. John F. Kennedy im Jahr 1957. Sie starben im Abstand von knapp fünf Jahren bei Attentaten. © Corbis via Getty Images

Kyle Kennedy lebte weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Dennoch geriet sie durch ihre Verbindung zu einer der bekanntesten politischen Familien der USA immer wieder in die Schlagzeilen. Bei ihrer Hochzeit mit Liam Kerr im Jahr 2012 sorgten ihr Cousin Conor Kennedy und dessen damalige Freundin Taylor Swift für Aufsehen, als sie die Feier besuchten.

Kyle war die Nichte von Robert F. Kennedy Jr., dem US-Gesundheitsminister, und die Großnichte des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy.

Der Tod reiht sich in eine lange Liste tragischer Verluste innerhalb der Kennedy-Familie ein. In der Öffentlichkeit wird dieses Muster häufig als "Kennedy-Fluch" bezeichnet. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Todesfällen besteht damit allerdings nicht automatisch.