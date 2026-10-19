Konzert-Sensation: Weltstar Sting am Wörthersee!

Der britische Ausnahmekünstler Sting kommt für ein Open-Air-Konzert nach Österreich. Am 30. Juni 2027 wird die Musiklegende die renommierte Konzert-Saison in der Klagenfurter Ostbucht feierlich eröffnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit der Verpflichtung des weltberühmten Musikers Sting ist den heimischen Veranstaltern ein herausragender Coup für den Kultur- und Konzertsommer 2027 geglückt. Die Wörthersee Ostbucht-Arena in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt verwandelt sich am 30. Juni 2027 in die Bühne für einen der prägendsten Künstler der internationalen Pop- und Rockgeschichte. Für das Publikum verspricht dieser Konzertabend eine Reise durch eine unvergleichliche Musikkarriere mit zeitlosen Welthits wie "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne" oder "Message in a Bottle".

Der Run auf die begehrten Eintrittskarten startet bereits in wenigen Tagen. Der offizielle Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, den 23. Oktober 2026, pünktlich um 10:00 Uhr. Musikfans können sich ihre Tickets über die bekannten Vertriebskanäle Ö-Ticket, Ticketmaster sowie direkt über ip-media.tv sichern. Detaillierte Informationen zum Event stehen unter der Adresse www.ip-media.tv/sting bereit.

Jahrzehnte voller Auszeichnungen und Welterfolge

Die Erfolgsbilanz des britischen Superstars sucht in der Musikindustrie ihresgleichen. Sting blickt auf insgesamt 17 Auszeichnungen mit dem renommierten Grammy Award zurück und verkaufte im Laufe seiner Karriere mehr als 100 Millionen Tonträger – sowohl als Frontmann der legendären Band "The Police" als auch im Zuge seines Soloschaffens. Bis heute füllt er mühelos die größten Stadien rund um den Globus. An ein Ausruhen auf den Lorbeeren der Vergangenheit denkt der Musiker jedoch nicht: Er tourt weiterhin unermüdlich um die Erde und steht bei seinen energiegeladenen Auftritten nach wie vor selbst als Bandleader, Bassist und unverwechselbarer Sänger am Mikrofon.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Seine historische Laufbahn begann im Jahr 1977, als er gemeinsam mit Schlagzeuger Stewart Copeland und Gitarrist Andy Summers die Band "The Police" ins Leben rief und damit weltweite Triumphe feierte. Nach dem kometenhaften Aufstieg startete der Ausnahmekünstler im Jahr 1985 mit dem bahnbrechenden Album "The Dream of the Blue Turtles" seine überaus erfolgreiche Solokarriere. Für seine Verdienste um die Kultur folgten die höchsten Würdigungen: 2003 wurde er mit "The Police" in die renommierte Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, 2014 mit den angesehenen Kennedy Center Honors bedacht und im Jahr 2017 mit dem Polar Music Prize geehrt, der in Fachkreisen als der inoffizielle Nobelpreis der Musik gilt.

Meilenstein für den Eventstandort Kärnten

Hinter der Realisierung dieses Großereignisses steht das Veranstalter-Duo ipImedia und der globale Branchenführer Live Nation. Live Nation gilt als der größte Live-Entertainment- und Konzertveranstalter der Welt, zu dessen Unternehmensgruppe auch die weltweit führende Ticketing-Plattform Ticketmaster zählt. Für die Kärntner Landeshauptstadt markiert die Verpflichtung einen historischen Durchbruch, wie ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig betont: "Als wir die Klagenfurter Ostbucht als Eventstandort aufgebaut haben, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass hier einmal ein Künstler von Weltformat wie Sting auf der Bühne steht. Dank Live Nation ist es im Juni 2027 so weit. Das ist die Bestätigung für jahrelange harte Arbeit und ein klares Signal: Klagenfurt am Wörthersee ist in der ersten Liga der internationalen Konzertstandorte angekommen und dafür sind wir sehr dankbar."

Auch vonseiten des Weltkonzerns Live Nation unterstreicht man den enormen Stellenwert der Kooperation. Live Nation Austria-Boss Matthias Rotermund erklärt: "Mit ipImedia verbindet uns eine langjährige und sehr gute Zusammenarbeit. Dass wir jetzt mit Sting einen neuen Höhepunkt erreichen, freut uns ganz besonders. Die Open-Air-Arena in der Klagenfurter Ostbucht hat das Zeug zu einem Konzertort von internationalem Format und ipImedia ist der ideale Partner, um hier große Konzertereignisse zu realisieren." Mit diesem musikalischen Glanzlicht setzt Kärnten ein unübersehbares Zeichen in der europäischen Open-Air-Landschaft.