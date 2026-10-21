Lebron: Traum-Debüt für 76ers

James und 76ers gewannen NBA-Start beim Meister

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Die NBA-Saison hat begonnen und damit auch die Zeit von LeBron James in Philadelphia. Zum Start siegte der Star mit den 76ers bei Titelverteidiger New York Knicks 106:100. Vor Spielbeginn im Madison Squre Garden hatten die Gastgeber ihren Meistertitel aus der vergangenen Saison mit dem traditionellen Hissen einer Flagge unter dem Hallendach gefeiert.

James war nach sieben Jahren bei den Los Angeles Lakers zu den 76ers gewechselt. Er beendete die Partie mit 14 Punkten, 9 Rebounds und 7 Vorlagen. Mit seiner 24. Saison stellt er einen NBA-Rekord auf. Im mit zahlreichen Stars besetzten Team der 76ers war Tyrese Maxey mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer. Jaylen Brown, ein weiterer prominenter Neuzugang, steuerte 19 Punkte bei. Das Zusammenspiel der Neuen funktionierte über weite Strecken bereits gut.

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Pistons verderben überragendes Debüt von Paul George

Im ersten Spiel der Saison hatten die Detroit Pistons zuvor die Boston Celtics zu Hause 121:113 bezwungen. Dabei machten sie in der zweiten Halbzeit einen Rückstand von zwischenzeitlich 22 Punkten wett. Damit stellten sie das überragende Debüt von Paul George für die Celtics in den Schatten. Der Neuzugang kam für Boston auf 38 Punkte, 5 Rebounds und 5 Steals.