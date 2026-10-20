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Prozess-Beginn

Leiche in Erdkeller: Freundin mit Seil erdrosselt

Marlene Kovacs
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© Viyana Manset Haber, privat
Der Mordprozess findet heute, Dienstag, vor dem Landesgericht in Korneuburg statt. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haft.
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Nach dem gewaltsamen Tod der 36-jährigen Joyce Samantha P. im Bezirk Mistelbach beginnt heute, Dienstag, der Mordprozess gegen ihren Lebensgefährten Stefan S. (47). Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Haft.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg wirft dem Niederösterreicher vor, seine Partnerin am 5. Jänner nach einem Streit mit einem Seil erdrosselt zu haben. Der Angeklagte soll die Tat gestanden haben.

Acht Tage blieb die Leiche verborgen

Laut Ermittlungen versteckte der 47-Jährige den Leichnam in einem Erdkeller auf dem Grundstück eines gemieteten Hauses in Wilfersdorf. Erst acht Tage später soll er einem Freund telefonisch die Tat gestanden haben. Dieser alarmierte die Polizei.

Bei der Einvernahme behauptete der Angeklagte, zuvor von seiner Partnerin mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Tatsächlich wurden bei ihm zwei oberflächliche Stichverletzungen am Rücken festgestellt. An der Adresse hatte es bereits mehrfach Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt gegeben.

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Gericht muss über Schuld entscheiden

Nun muss sich der 47-Jährige vor dem Landesgericht Korneuburg verantworten. Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen die genauen Umstände der Tat und die Aussagen des Angeklagten. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

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