Linzer gestalten Zukunft ihres Stadtteils mit

Die Stadt Linz lädt am Dienstag zum Stadtteilgespräch nach Ebelsberg. Bürger können ihre Anliegen direkt mit Bürgermeister Dietmar Prammer besprechen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

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Linz. Die Stadt Linz setzt ihre Veranstaltungsreihe "Dein Viertel. Deine Meinung." fort. Am Dienstag haben Bürger im Volkshaus Ebelsberg die Möglichkeit, ihre Anliegen, Erfahrungen und Ideen direkt mit Bürgermeister Dietmar Prammer und Vertretern der Stadtverwaltung zu besprechen. Einlass ist ab 17 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des Linzer Südens, die Lebensqualität in den Stadtteilen und konkrete Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung.

Zukunft des eigenen Stadtteils mitgestalten

Die Stadtteilgespräche knüpfen an die Ergebnisse der Bürgerbefragung 2026 an. Diese sollen nun direkt in den Stadtteilen diskutiert werden. Bewohner können Fragen stellen, Probleme aus ihrem Alltag schildern und eigene Vorschläge einbringen. Besonders erwünscht sind konkrete Ideen, die das Zusammenleben und die Lebensqualität verbessern könnten. Finden diese breite Zustimmung, werden sie von der Stadtpolitik oder der zuständigen Verwaltung geprüft und gegebenenfalls weiterverfolgt.

Bürgermeister Dietmar Prammer verweist auf die starke Entwicklung des Linzer Südens in den vergangenen Jahren. Da die Region weiterhin wachse, sei es besonders wichtig, die Erfahrungen und Wünsche der Bevölkerung in zukünftige Entscheidungen einzubeziehen.

Kostenlose Teilnahme und zusätzliche Angebote

Die Teilnahme am Stadtteilgespräch ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Für Eltern wird während der Veranstaltung eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Darüber hinaus können Besucher einen ID-Austria-Service nutzen. Mitarbeiter der Stadt unterstützen bei der kostenlosen Registrierung und beantworten Fragen zur Verwendung der digitalen Identität.

Zwei weitere Veranstaltung geplant

Nach dem Termin in Ebelsberg sind zwei weitere Veranstaltungen vorgesehen. Am 3. November findet das nächste Stadtteilgespräch im Alten Rathaus Linz statt. Am 9. November folgt ein weiterer Termin im Volkshaus Keferfeld-Oed.

Mit der Veranstaltungsreihe möchte die Stadt den direkten Austausch zwischen Bevölkerung, Politik und Verwaltung stärken. Gleichzeitig sollen die Ergebnisse der Bürgerbefragung nicht nur präsentiert, sondern gemeinsam mit den Bewohnern diskutiert und nach Möglichkeit in konkrete Verbesserungen umgesetzt werden.