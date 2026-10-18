oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

12 Euro pro Ticket

Wien und NÖ fordern Abschaffung der Flugabgabe

Zwei Personen sprechen im Freien bei einer Konferenz vor einem Gebäude.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Landeshauptleute verweisen auf wirtschaftliche Bedeutung einer guten Verkehrsanbindung
OE24 auf Google bevorzugen

Der Flughafen Wien verzeichnet einen Passagierschwund. Für heuer rechnet man mit zwei Millionen Passagieren weniger. Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner hat zuletzt auf die hohen Standortkosten hingewiesen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) sprechen sich daher für eine Abschaffung der Ticketabgabe aus.

Auch interessant

Ministerium warnt vor DIESEN Fake-Mails vom Finanzamt

Transit-Hotspot NÖ: Polen-Lkws auf Platz 1

Mega-Prozess gegen Wolf und Ex-Minister startet

Die Ticketabgabe macht 12 Euro je Ticket aus, bei Kurzstrecken bis 350 Kilometer sind 30 Euro je Ticket fällig. Gerade für Billig-Airlines wie Wizz Air und Ryanair ist das nur 55 Kilometer entfernte Bratislava eine Alternative. Wizz Air hat sich bereits vom Flughafen Wien verabschiedet, Ryanair verlegte bereits mehrere Maschinen in die Slowakei. Denn dort sind die Kosten um ein Drittel billiger.

Krisenhilfe für die Luftfahrt

Dabei hatte Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) im Doppelbudget 2027/28 der Luftfahrt 30 Mio. Euro pro Jahr an Krisenhilfe zugesagt. Damit könne man jedoch den Passagierschwund nicht abfedern, hieß es dazu vom Flughafen Wien.

Für die beiden Landeshauptleute geht es nicht nur um die gute internationale Anbindung: Wien und Niederösterreich sind jeweils mit 20 Prozent am Flughafen Wien beteiligt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pilnacek-U-Ausschuss:  Stocker und Sobotka kommen

Fußfessel für Benko: Die Republik knickt wieder ein

ÖSV-Debakel im RTL von Alta Badia

Mega-Prozess gegen Wolf und Ex-Minister startet

Klopp angelt nach diesem ÖFB-Star

Verhindert Fälle wie Benko endlich!

Texas ist der Battleground

Saubere E-Wirtschaft in Österreich

Wien und NÖ fordern Abschaffung der Flugabgabe

Putin lobt israelischen Katzav nach Sex-Skandal