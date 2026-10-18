Transport-Lawine
Transit-Hotspot NÖ: Polen-Lkws auf Platz 1
Demnach haben im Vorjahr polnische (8,0 Mrd. Tonnenkilometer), ungarische (4,3 Mrd. Tonnenkilometer) und slowenische (3,7 Mrd. Tonnenkilometer) Güterkraftfahrzeuge zusammen 46,4 Prozent (16,0 Mrd. Tonnenkilometer) der gesamten Transportleistung ausländischer Fahrzeuge auf österreichischem Territorium erbracht.
Auch interessant
Auch beim Vergleich des Transportaufkommens haben die Ost-Staaten die Nase vorn.Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den vorliegenden Zahlen entnimmt, stammten die beiden größten ausländischen Beiträge zum Transportaufkommen von Fahrzeugen aus Polen (35,7 Mio. Tonnen) und Ungarn (26,9 Mio. Tonnen) - noch vor Deutschland (25,1 Mio. Tonnen). Diese drei Staaten zusammengerechnet haben 44,5 Prozent des Transportaufkommens ausländischer Fahrzeuge bewirkt.
Insgesamt ist der Straßengüterverkehr im vergangenen Jahr in Österreich erneut leicht zurückgegangen. Das Transportaufkommen in- und ausländischer Güterkraftfahrzeuge sank 2025 um 0,6 Prozent auf 549,4 Mio. Tonnen. (mm)
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden