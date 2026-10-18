Lola Weippert löscht Instagram

Nach einem neuen Knoten in der Brust braucht die Moderatorin eine Pause. Lola Weippert verabschiedet sich von Social Media.

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Lola Weippert (30) zieht die Reißleine: Nach einem turbulenten Jahr und ihrem jüngsten Gesundheitsupdate will sich die Moderatorin bewusst Zeit für sich nehmen. Für mindestens zwei Wochen löscht sie Instagram von ihrem Handy und gönnt sich eine Auszeit.

"Tschüss Instagram, ich lösche dich jetzt und tauche erst mal ab", kündigte sie in einem Video auf ihrem Kanal an. Statt online erreichbar zu sein, stehen nun Urlaub und Erholung auf dem Programm.

Ein Jahr voller Herausforderungen

Die vergangenen Monate haben Lola offenbar viel abverlangt. Sie habe noch nie so viel gearbeitet wie in diesem Jahr und sei zugleich vor große persönliche Herausforderungen gestellt worden. Mehrere unerwartete Ereignisse hätten sie teilweise völlig aus der Bahn geworfen, erzählte sie ihren Followern.

Auch Menschen, von denen sie es nie erwartet hätte, hätten sich aus ihrem Leben verabschiedet. Durch den beruflichen Stress und zusätzliche private Vorhaben sei die eigene Achtsamkeit zunehmend zu kurz gekommen. Das soll sich jetzt ändern.

Ihr Ziel für die kommenden zwei Wochen ist klar: abschalten, nicht erreichbar sein und wieder bewusster im Moment leben.

Neuer Knoten in der Brust entdeckt

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Die Auszeit kommt kurz nach einer beunruhigenden Nachricht: Bei Lola wurde erneut ein Knoten in der Brust entdeckt. Bereits 2024 hatten Ärzte einen Tumor festgestellt. Damals gab es nach weiteren Untersuchungen Entwarnung, denn das Gewebe war gutartig.

Diesmal wurde der Knoten in der anderen Brust entdeckt. Ob er gefährlich ist, steht noch nicht fest. Weitere Gewebeproben sollen Klarheit bringen. Lola hofft auf ein ebenso gutes Ergebnis wie beim ersten Mal.

Lola appelliert an ihre Fans

Im Brustkrebsmonat Oktober nutzte die Moderatorin ihr Gesundheitsupdate auch, um ihre Community zu sensibilisieren. Sie rief dazu auf, Veränderungen am eigenen Körper ernst zu nehmen und frühzeitig medizinisch abklären zu lassen.

Wann Lola nach ihrer angekündigten Pause wieder auf Instagram aktiv sein wird, ließ sie offen. Fürs Erste möchte sie sich auf ihre Erholung und ihre Gesundheit konzentrieren.