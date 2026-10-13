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Drohnen-Alarm

"Luftnotlage": Flughafen Nürnberg gesperrt

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Am Flughafen Nürnberg ist der Flugverkehr wegen eines Polizeieinsatzes vorübergehend eingestellt worden. Grund sei eine "unbestätigte Luftnotlage", erklärte ein Flughafensprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
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Bereits in den frühen Morgenstunden hatte es wegen möglicher Drohnensichtungen Störungen gegeben. Laut Polizei meldeten drei Piloten unabhängig voneinander während des Starts oder der Landung ein Objekt, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen leitete daraufhin gemeinsam mit dem Flughafen und der Deutschen Flugsicherung Such- und Detektionsmaßnahmen ein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

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Am Morgen konnte allerdings keine Drohne gefunden werden. Was genau hinter dem späteren Polizeieinsatz und der gemeldeten Luftnotlage steckt, war zunächst unklar.

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