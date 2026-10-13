Bestes KI-Video aller Zeiten: Stars jagen Mbappé

Mit diesem Clip steigt die Vorfreude auf die Gala-Nacht in London.

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Wer wird zum besten Kicker der Welt gekürt? Die Antwort gibt es am Montag, den 26. Oktober, bei der Ballon-d’Or-Gala 2026 im Palladium Theatre in London. Doch schon vorab sorgt ein KI-Video im Netz für Wirbel: Ein viral gehendes Clip-Spektakel mit Stars wie Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Michael Olise und Vinícius Júnior zeigt humorvoll, wie heiß der Kampf um die begehrte Trophäe wirklich ist.

Mbappe klaut den Ballon d'Or

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Die Story ist genial inszeniert: Während die Kicker-Weltelite im Saal gespannt auf die Verkündung wartet, geht plötzlich das Licht aus – und Kylian Mbappé türmt mit dem Ballon d’Or!

Alle Stars werden durch Kakao gezogen

Was folgt, ist eine rasante Verfolgungsjagd, bei der die Superstars ordentlich ihr Fett wegkriegen. Ob Jude Bellingham in gewohnter Selfie-Manier oder Haaland im Sprintmodus – die Eigenheiten der Profis werden gewohnt treffsicher durch den Kakao gezogen. Vor allem Vinicius Junior wird den Clip nicht gerne sehen.

Prädikat: Absolut sehenswert!