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Im EU-Parlament

Manfred Weber als Chef der EVP-Fraktion wiedergewählt

Mann im Anzug spricht am Rednerpult vor EU-Flagge mit gelben Sternen.
© EPA
Manfred Weber von der bayerischen Unionspartei CSU tritt eine weitere Amtszeit als Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament an.
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Bei seiner Wiederwahl am Dienstag in Straßburg erhielt Weber laut seinem Sprecher 164 Stimmen aus der Fraktion, bei elf Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Gegenkandidaten gab es keine. Auch die Fraktionschefin der Sozialdemokraten, die Spanierin Iratxe García Pérez, und die Französin Valérie Hayer in der Liberalen Fraktion wurden im Amt bestätigt.

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Der Deutsche Weber sitzt seit 2004 im Europaparlament, seit 2014 hat er den Fraktionsvorsitz inne. Die EVP ist stärkste Kraft im Parlament und hat ihre Macht in den vergangenen zwei Jahren zementiert: Seit der Europawahl 2024 kann sie sowohl auf dem klassischen Weg mit Liberalen und Sozialdemokraten Mehrheiten bilden als auch mit den Fraktionen rechts der EVP.

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