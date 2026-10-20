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Trump: Habe Hunderte Millionen Dollar in US-Wahlkampf gesteckt

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Ein Mann im Anzug sitzt an einem Tisch und zeigt mit dem Finger; ein anderer steht im Hintergrund.
© APA/AFP/JIM WATSON
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 Millionen Dollar für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben.
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Bis zum Wahltag werde er mehr als 400 Millionen Dollar (356,35 Mio. Euro) investieren, erklärte Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Das Geld fließe unter anderem in Werbung, Kundgebungen und Wählermobilisierung. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

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