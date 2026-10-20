Trump: Habe Hunderte Millionen Dollar in US-Wahlkampf gesteckt

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 Millionen Dollar für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben.

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Bis zum Wahltag werde er mehr als 400 Millionen Dollar (356,35 Mio. Euro) investieren, erklärte Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Das Geld fließe unter anderem in Werbung, Kundgebungen und Wählermobilisierung. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.