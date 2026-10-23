Freund erwürgt und unterm Bett versteckt

Am Freitag ist am Landesgericht gegen einen 36-Jährigen wegen Mordes verhandelt worden, der im heurigen Frühjahr in Wien-Penzing einen befreundeten Mann im Zuge eines Streits erwürgt haben soll.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Leiche wickelte er in Folie ein und ließ diese wochenlang in seiner Wohnung liegen. Der Angeklagte bestritt den Tötungsvorsatz. Der von Verteidigerin Anita Schattner vertretene Mann schilderte einen Streit mit dem 41-Jährigen. Dass dieser zu Tode kam, sei eine Art Unfall gewesen.

Die zwei Männer kannten sich seit zehn Jahren und freundeten sich mit der Zeit an. Sie gingen keiner Beschäftigung nach. Die Staatsanwältin bescheinigte dem Angeklagten eine "psychosoziale Verwahrlosung" und unter Verweis auf seine Alkohol- und Suchtmittelabhängigkeit eine "Szeneanbindung". Der 41-Jährige, der diversen Substanzen auch nicht abgeneigt gewesen sein soll, zog schließlich bei ihm ein.

Streit um umgestoßene Wodkaflasche

Eines Abends kam es zu einem Streit aus einem an sich nichtigen Anlass: Der 36-Jährige stieß die halb volle Wodkaflasche seines Mitbewohners um. Es entwickelte sich ein Gerangel, die beiden Männer schlugen sich jeweils leere Bierflaschen auf die Köpfe, dann stürzten sie auf das Bett, wo der Angeklagte "in Rage" den anderen Mann "würgte, bis er nicht mehr atmete, bis er starb", schilderte die Staatsanwältin.

"Wir sind runtergedonnert. Ich bin auf ihn draufgefallen in der Brustgegend und mit dem Knie so reing'fahren in der Halsgegend", gab der Angeklagte zu Protokoll. Das Knie sei "deppert in der Brust g'hängt". Plötzlich habe der 41-Jährige "so geklungen, dass ich gewusst habe, da muss es was gegeben haben". Er habe eine Herzmassage und eine Mund-zu-Mund-Beatmung probiert: "Ich hab' leider nie einen Erste Hilfe-Kurs gemacht." Nach 20 Minuten sei ein Pfeifton rausgekommen: "Das war für mich das Zeichen, das Opfer ist gestorben."

"Weil ich sicher war, dass er tot war"

Auf die Frage des Richters, warum er nicht die Rettung gerufen habe, entgegnete der Angeklagte: "Weil ich sicher war, dass er tot war." Er habe den Toten in eine Kunststofffolie eingewickelt, mit einer Plane bedeckt und das Bett darüber geschoben, "damit ich das Opfer nicht sehen muss. Aus den Augen, aus dem Sinn."

Die stark verweste Leiche wurde erst in der Nacht auf den 3. April entdeckt. Nachbarn hatten aufgrund des Geruchs die Polizei alarmiert. Wie ein Gerichtsmediziner feststellte, war eine Halskompression in Folge eines längeren Würgens todesursächlich.

Bei der Obduktion wurden daneben Schnittverletzungen in der Hals- und Nackenregion festgestellt, "die nicht zwingend zu Lebzeiten entstanden sind, sodass letztlich auch der Versuch einer postmortalen Abtrennung im Sinn einer versuchten Leichenzerstückelung nicht ausgeschlossen werden kann", wie es in der Anklageschrift hieß.