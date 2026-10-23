Mariazellerbahn feiert Erfolgsjahr als "Schönster Platz Österreichs 2025"

Im Oktober 2025 wurde die Mariazellerbahn in der großen ORF Hauptabendshow "9 Plätze – 9 Schätze" vom Publikum und einer prominent besetzten Jury zum "Schönsten Platz Österreichs 2025" gekürt.

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Das beliebte Schmalspurjuwel durfte seither noch mehr Fahrgäste mit ihrer einzigartigen Streckenführung begeistern. "Unsere Mariazellerbahn ist ein niederösterreichisches Kulturgut auf Schiene, das gelebte Eisenbahngeschichte, beeindruckende Natur und moderne öffentliche Mobilität auf einzigartige Weise miteinander verbindet, sie steht für Heimatstolz und Tradition. Der verdiente Sieg unserer blau-gelben Botschafterin zeigt sich in eindrucksvollen Zahlen: 2026 durfte die Mariazellerbahn bisher 629.100 Fahrgäste befördern. Das entspricht einem Plus von 61.800 Fahrgästen bzw. 11 Prozent im Gegensatz zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. Am 26. Oktober heißts dann wieder Daumen drücken und zwar für die Rax-Seilbahn, die heuer für Niederösterreich im Bundesfinale steht", informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Sieg bei "9 Plätze – 9 Schätze" 2025

Mit dem Sieg bei "9 Plätze – 9 Schätze" fiel auch der Startschuss für die Initiative "Erlebnisraum Mariazellerbahn – schönster Platz Österreichs", einem Zusammenschluss aus Tourismusvertretern, Anrainergemeinden und Regionsvertretern. Gemeinsam wurde die Mariazellerbahn im vergangenen Jahr als hochwertiges und regionales Erlebnisangebot in den Vordergrund gerückt. Dies lässt sich auch in Zahlen messen. "Rund 15 bis 20 Prozent der Fahrgäste waren mit Reisegepäck unterwegs und haben in der Region genächtigt. Streckenseitig ist die wunderschöne Bergstrecke zwischen Laubenbachmühle und Mariazell absoluter Liebling unserer Landsleute: Sie durfte allein bei den Ausflugsgästen ein Plus von 25 Prozent verzeichnen. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem hervorragenden Team der Mariazellerbahn, das täglich für die Fahrgäste im Einsatz ist und jede Fahrt zum Erlebnis macht", ergänzt Landbauer.

Die Mariazellerbahn verbindet als Verkehrsmittel für Alltag und Freizeit Tradition mit Moderne. Auf einer Strecke von 84 Kilometern verbindet die längste Schmalspurbahn Österreichs seit 1907 die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell und gilt als die älteste elektrische Schmalspur-Gebirgsbahn der Welt. Die Nachfrage nach den Angeboten der Mariazellerbahn steigt seit Jahren stetig. "Der Titel ,Schönster Platz Österreichs‘ hat unserer Mariazellerbahn im Jahr 2026 einen gehörigen Schub verliehen. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 wurden 500.000 Fahrgäste befördert, im Jahr 2019 bereits 579.000 Fahrgäste. Mit Stand September 2026 haben wir bisher 629.100 Fahrgäste befördert und damit die Gesamtfahrgastzahlen der Jahre 2016 bis 2022 bereits übertroffen. Vielen Dank an unsere treuen Fahrgäste und das großartige Team unserer Mariazellerbahn, die diese Erfolge Jahr für Jahr möglich machen", unterstreichen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.