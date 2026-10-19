Mexiko-Fest in der Amethyst Welt Maissau

Statt Halloween-Grusel gibt es Mariachi-Klänge und Kino: Die Amethyst Welt Maissau feiert vom 24. Oktober bis 2. November erstmals „Día de los Muertos”.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Passend zur Sonderausstellung „Kristallschädel – Schlüssel zu verborgenen Welten?” mit mehr als 30 Artefakten bringt Geschäftsführer Gerhard Stark ein farbenfrohes Familienfest in die Herbstferien. „Wir wollten bewusst etwas anderes machen als Halloween. Gerade in der oft düsteren Herbstzeit darf es bei uns richtig bunt werden”, sagt Stark.

Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst dem Landschaftsbild eine neue Farbpalette gibt, bringt DÍA DE LOS MUERTOS vom 24. Oktober bis 2. November 2026 ein kräftiges Stück Mexiko nach Maissau:

Das mexikanische Fest der Toten steht nicht für Trauer und Schrecken, sondern für Erinnerung, gemeinsames Feiern und Lebensfreude.

Spooky, spooky! © Amethyst Welt

Ofrenda und Mariachis

Besonderer Ort des Innehaltens ist die große Ofrenda im Multimedia-Pavillon. Rund um Allerheiligen können Besucher dort ein Foto eines verstorbenen Menschen aufstellen, begleitet von LED-Kerzen.

Für mexikanisches Temperament sorgt die Live-Band LOS MARIACHIS NEGROS am Freitag, 30., und Samstag, 31. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr. An beiden Abenden hat die Amethyst Welt bis 21 Uhr geöffnet. Dazu gibt es eine limitierte Sonderedition der Kugeln mit Schädelmotiv für den Chakren-Kugelbahnweg.

Das Programm

Täglich:

10.30 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr: Kinderschminken 11 bis 11.30 Uhr und 15 bis 15.30 Uhr: Familienführung im Edelsteinhaus inklusive Sonderausstellung 14 bis 15.45 Uhr: Kinofilm „Coco – Lebendiger als das Leben” im Multimedia-Pavillon Ganztags: Steine bemalen, Gang der Erinnerung, Fotopoints, Bastelstation

Nur am 30. und 31. Oktober:

18 bis 20 Uhr: Live-Musik mit LOS MARIACHIS NEGROS Verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr

Tickets und Infos

Der Eintritt zum Fest kostet 7 Euro pro Person, Kinder bis drei Jahre sind gratis. Wer ein Ticket für den Amethyst-Schaustollen oder das Edelsteinhaus samt Sonderausstellung kauft, hat das Fest inklusive. Das gilt auch für Besitzer der NÖ-CARD. Infos: amethystwelt.at