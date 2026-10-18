Miedler/Oberleitner triumphieren in Shanghai

Die österreichischen Davis-Cup-Spieler Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben sensationell den Doppelbewerb beim ATP-Masters-1000 in Shanghai gewonnen.

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Das neu formierte österreichische Tennis-Doppel besiegte am Sonntag im Finale die Paarung Francisco Cabral (POR) und JJ Tracy (USA) nach 1:06 Stunden souverän mit 6:3,6:4 und feierte den größten Erfolg der Karriere. "Wir sind überwältigt, wir haben heute unglaublich gespielt", sagte Oberleitner im Platz-Interview.

Miedler/Oberleitner gewannen als erste Österreicher seit Alexander Peya in Madrid 2018 ein ATP-Masters-1000-Turnier im Doppel, in Shanghai wurden die beiden von Peya betreut. Das Duo spielte erst das zweite gemeinsame ATP-Turnier, beim Debüt in Tokio war im Viertelfinale das Aus gekommen.

Die beiden hatten im September im Vorfeld des dann gewonnenen Davis-Cup-Länderkampfs gegen Belgien ihre Court-Partnerschaft verlautbart. Als Ziel gaben sie aus, sich bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles unter den besten Teams der Welt etabliert zu haben.

"Sieg ist ein richtig großes Ding"

"Neil und ich kennen uns schon lange. Wir haben 2020 ein Future-Turnier gewonnen. Er hat sich, seit er sich auf das Doppel fokussiert, extrem stark entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir als Team langfristig großes Potenzial haben", hatte Miedler Mitte September erklärt. Er selbst hatte vor Shanghai bereits 13 Doppeltitel, Oberleitner gewann dieses Jahr in Winston-Salem sein erstes Turnier und war bei den French Open im Viertelfinale.

"Wir haben uns sehr wohl gefühlt diese Woche, haben die Harmonie auf und neben dem Platz. Und wir sind aufgeregt, was noch kommt", sagte Oberleitner am Sonntag. Freilich sei man vor dem Finale nervös gewesen, fügte er an, aber man sei ruhig geblieben und habe das beste Tennis gespielt. "Wir wussten, es kann klappen. Der Titel kommt jetzt aus dem Nichts, aber wir haben uns geglaubt", meinte Miedler, der die lange Bekanntschaft und das frühere Zusammenspiel ansprach. "Der Sieg ist für alle, nicht nur für uns. Es ist ein richtig großes Ding."

Melzer sieht große Zukunft

ÖTTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer freute sich "riesig für die beiden". Das sei eine extrem überzeugende Woche gewesen. "Es war extrem, wie gut und ruhig sie in den entscheidenden Situationen gespielt haben, die wichtigen Punkte haben sie alle gemacht. Und dann gewinnt man solche Turniere. Dass sie das Level haben, haben sie relativ früh unter Beweis gestellt. Allein schon mit dem Davis-Cup-Doppel." Er prophezeite ihnen, "im nächsten Jahr gefährlich" zu werden.